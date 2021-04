Libérer les consommateurs des frustrations liées au retour – WWD

Alors que la pandémie a entraîné des ventes en ligne à deux chiffres l’année dernière et continue d’alimenter la croissance du commerce électronique cette année, le boom des achats en ligne est semé d’embûches écologiques – qui incluent des problèmes de stocks, une chaîne d’approvisionnement tendue et inefficace et des défis de satisfaction qui génèrent des déchets et émettent des émissions de carbone excédentaires. Et le plus dommageable pour l’environnement est peut-être le nombre impressionnant de retours de produits, qui aboutissent souvent dans des décharges.

Mais il existe une technologie de solution de dimensionnement, MySureFit, qui non seulement offre un ajustement parfait et des mesures précises, mais peut réduire ces retours de produits de 90%. La technologie, qui s’intègre aux sites Web des détaillants et des marques, est facile à utiliser et ne repose pas sur des auto-mesures.

Lors du sommet sur la durabilité du Fairchild Media Group de la semaine dernière, «Sustainability Now: The Pressure Grows», le fondateur et PDG de MySureFit, Christian Ruth et David Cunningham, président des partenariats de marque de l’entreprise, ont partagé leurs idées sur la solution de dimensionnement lors de leur présentation, «Fit pour le bien: rendre le commerce électronique de la mode plus durable. » Les deux dirigeants ont été interviewés par Kate Nishimura de Sourcing Journal.

Avec le commerce électronique, Cunningham a déclaré que le problème le plus troublant est le «bracketing» où les consommateurs achètent de différentes marques et de différentes tailles dans l’espoir de bien s’adapter à certains des articles, mais en retournant le reste. Il l’a décrit comme «une grande pression sur l’environnement» en raison de tous les emballages et du produit lui-même, qui ne peuvent être revendus et génèrent perpétuellement des déchets.

«De plus, c’est frustrant pour le client», a expliqué Cunningham. «Vous avez un client qui était tellement excité de recevoir le colis par la poste, puis il reçoit le colis réel et le produit ne convient pas. Ensuite, ils doivent aller le rendre. Parfois, ils reviennent sur votre site et ils achèteront à nouveau pour essayer de remédier à la situation. D’autres fois, ils se tournent vers une autre marque parce qu’ils sont frustrés et pensent qu’ils ne peuvent pas trouver la bonne personne.

Et c’est là que MySureFit peut vous aider.

«MySureFit est une technologie brevetée que nous développons depuis un certain nombre d’années, et essentiellement, un consommateur peut utiliser MySureFit sur l’un de nos sites Web de marque participants», a déclaré Ruth. “C’est très simple. En moins de 60 secondes, ils peuvent télécharger leurs photos à l’aide d’un processus d’activation mains libres à guidage vocal. Notre technologie mesure cela avec une précision de 99%, et notre plate-forme technologique fournit un rapprochement entre les marques et même entre les styles au sein de la marque, avec un taux de précision très, très élevé. Ils peuvent également visualiser les éléments. Et ils peuvent échanger des tenues par voie numérique. »

Ruth a déclaré que lorsque les acheteurs en ligne accèdent au panier, “ils peuvent éviter la confusion dans le choix de la taille et être libres de toute considération concernant la taille.”

«Ils n’ont pas besoin de voir la taille réelle fournie par MySureFit», a expliqué Ruth. «Ils sélectionnent simplement MySureFit, et ils vérifient, et ils ne reçoivent qu’un seul article qui leur est envoyé. Ils n’ont pas à investir dans plusieurs tailles qui retirent les autorisations de carte de crédit, etc. Et quand ils les reçoivent, cela leur convient et ils finissent par le garder et ils sont libérés de la frustration du retour. Nous pensons que cela augmente la fidélité des clients et leur engagement envers cette marque ou ce détaillant. »

Pour les marques et les détaillants, la solution réduit les déchets d’emballage, réduit les niveaux de stocks (tout en éliminant les démarques sur les invendus) et réduit les retours de produits. Pour les consommateurs, la plate-forme offre le bon ajustement – sans complications.

Cunningham a déclaré que la technologie ne repose pas sur des auto-mesures et comprend également une cabine d’essayage virtuelle. «Dans la cabine d’essayage virtuelle, vous pouvez voir votre image dans le produit que vous envisagez d’acheter», a-t-il expliqué. “Vous pouvez également envoyer cette image à vos amis et ils peuvent y jeter un coup d’œil et vous faire part de vos commentaires avant de procéder à cet achat.”

Sur le backend, les données de dimensionnement et de style sont également utilisées pour offrir aux marques et aux détaillants des informations sur les consommateurs et les produits, ce qui peut aider à éclairer les décisions de merchandising. Et les données sont spécifiques, a déclaré Cunningham, notant que le tableau de bord MySureFit peut dire qui achète quelle robe “en taille quatre, et aussi jusqu’au niveau de couleur.”

«Vous pouvez commencer à regarder – du point de vue de la fabrication et du merchandising – non seulement ce qui s’est passé la saison dernière, lorsque vous regardez les ventes, mais essentiellement en temps réel», a-t-il déclaré. «Vous pouvez donc commencer à prendre ces décisions lorsque vous envisagez de développer les saisons à venir.»