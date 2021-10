Libérer l’instinct animal de Thin Lizzy pour le rock

Après que les membres fondateurs Phil Lynott et Brian Downey aient recruté les guitaristes jumeaux Scott Gorham et Brian Robertson, 18 ans, Mince LizzyLe line-up classique de s s’est mis en place en 1974. À ce stade, l’incarnation initiale du groupe bien-aimé de Dublin – impliquant Lynott, Downey et le guitariste Eric Bell – avait déjà enregistré trois albums cultes pour Decca. Pourtant, alors que le groupe new-look a rapidement signé un nouvel accord avec Vertigo et a continué à se produire férocement, le succès grand public est resté insaisissable. Mais tout cela allait bientôt changer en 1976 avec la sortie des albums Jailbreak et Johnny The Fox.

Les bases avaient été jetées par la vie nocturne décontractée et blues de 1974 et les combats plus durs de l’année suivante, mais c’est avec le magistral Jailbreak de mars 1976 qu’ils ont finalement touché la saleté. Porté par le premier grand succès international du groupe, le fanfaron « The Boys Are Back In Town », ce LP diversifié et confiant a fait partie du Top 20 des deux côtés de l’Atlantique et a rapidement rapporté une paire de disques d’or.

Désireuse d’appuyer l’avantage, Lizzy s’est lancée dans des créneaux de support américains de haut niveau avec des hard rockers percutants Aérosmith et Se précipiter, mais l’élan a été réduit lorsque Lynott a été frappé d’hépatite et une escapade américaine prévue avec arc-en-ciel a été rapidement annulé.

L’avantage de la mise à pied forcée de Lynott était qu’il a écrit un nouveau lot de chansons alors qu’il se remettait de sa maladie, et il s’est rapidement réuni avec ses camarades pour les enregistrer avec le producteur de Jailbreak John Alcock. Achevé en août 76 et dans les magasins le 16 octobre, le septième LP de son groupe, Johnny The Fox, a continué là où Jailbreak s’était arrêté, culminant au n ° 11 au Royaume-Uni (où il a remporté un autre disque d’or du groupe) et atteignant le n ° 52 sur le Billboard 200 en Amérique du Nord.

La nouvelle équipe talentueuse de Lynott avait déjà laissé la plupart de ses contemporains du hard rock debout avec le magnifique Jailbreak, et ils ont affiché des niveaux similaires de verve et de virtuosité sur son suivi. Gorham et Robertson Wishbone Ash-les guitares solo de duel esques sont de nouveau venues au premier plan sur les goûts durs et anthémiques de « Rocky » et le « Massacre » frénétique et discordant avec les préjugés religieux ; le charismatique Lynott s’est livré à son côté romantique sur « Old Flame » et la ballade douce et rehaussée de cordes « Sweet Marie »; et ses accusations ont même rassemblé suffisamment de culot pour faire un détour par le funk impérieux de style Sly Stone sur l’énigmatique « Johnny The Fox Meets Jimmy The Weed ».

Johnny The Fox a certes présenté une piste inférieure à la moyenne dans l’anticlimatique « Boogie Woogie Dance », mais cela importait peu dans le schéma général des choses. Le disque avait également en réserve le hit percutant du Top 20 britannique « Don’t Believe A Word », et Lynott a conquis tous les sceptiques restants avec l’ambitieux « Fool’s Gold », un commentaire poétique et émouvant sur la dévastation causée par le tristement célèbre famine de la pomme de terre au XIXe siècle.

