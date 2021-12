libérera 24 % du CO2 accumulé en 2050

29/12/2021

Le à 09:17 CET

Ramon Diaz

Les prairies sous-marines espagnoles accumulent 227 millions de tonnes de carbone bleu et sa valeur monétaire s’élève à 8 634 millions d’euros, soit environ 0,7% du PIB espagnol. 82 % du stockage et de la séquestration du carbone par les herbiers se trouvent dans les zones protégées du réseau Natura 2000. Mais elles sont en déclin : dans le scénario le plus probable, L’Espagne perdra 24 % du carbone stocké dans ces écosystèmes d’ici 2050. Et l’impact économique de ces pertes sera équivalent à 17 974 millions, soit 1,6% du PIB espagnol.

Ce sont les témoignages qui ont été faits par cinq chercheurs de l’Université autonome de Madrid (UAM) et de l’Université Rey Juan Carlos (URJC), Alberto González-García, Marina Arias, Susana García-Tiscard, Paloma Alcorlo et Fernando Santos-Martín , auteurs de l’article « Évaluation nationale du carbone bleu en Espagne grâce à inVEST : état actuel et perspectives d’avenir », qui vient d’être publié dans le magazine « Services écosystémiques ».

« Les écosystèmes côtiers et marins fournissent de multiples services dont dépend en grande partie le bien-être humain& rdquor ;, rappellent les chercheurs, qui ont cartographié et évalué la capacité actuelle et future des herbiers marins (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii, Zostera marina et Halophila decipiens) à stocker et séquestrer le carbone bleu en Espagne, ainsi que son implications économiques. C’est la première fois que la quantité de CO2 retenue par les herbiers marins est cartographiée et étudiée scientifiquement.

Prairie sous-marine | Banque de l’Ouest

La zone d’étude couvrait plus de 758 000 kilomètres carrés et était divisée en quatre démarcations : îles Canaries (64 %), mer Méditerranée occidentale (31 %), mer d’Alboran (3 %) Atlantique sud (2 %).

La côte de l’Atlantique Nord n’a pas été prise en compte, car la plupart des herbiers marins (plantes supérieures, avec des feuilles, des rhizomes, des racines et des fleurs produisant des graines) se trouvent à l’embouchure des rivières et non dans les zones côtières ou marines.

Perte de biodiversité marine

La principale conclusion est que la perte de biodiversité marine « affecte de plus en plus la capacité de l’océan à fournir des services écosystémiques essentiels pour le bien-être humain& rdquor ;. Avec l’aggravation que la perte d’écosystèmes côtiers et marins « sera encore accentuée par le changement climatique ».

Le problème est que les écosystèmes marins jouent « un rôle fondamental & rdquor; dans le stockage du carbone et, par conséquent, « dans les processus d’enlèvement qui contribuent à atténuer le changement climatique & rdquor ;. Mais ils sont en déclin dans le monde en raison des « impacts humains, ce qui implique une augmentation alarmante de leur risque d’extinction& rdquor ;.

« Les écosystèmes côtiers et marins sont, et ont toujours été, une source de multiples services écosystémiques, non seulement pour fournir de la nourriture (pêche et aquaculture) et l’extraction de matières premières (biotiques et non biotiques) mais aussi pour réguler (régulation du climat, protection côtière) et les services culturels tels que le tourisme et le patrimoine culturel, entre autres & rdquor;, indique le rapport.

Les auteurs de l’étude soulignent que la La lutte contre le changement climatique doit nécessairement inclure des stratégies de conservation des écosystèmes marins, y compris les prairies.

« Le réseau Natura 2000 ne suffit pas & rdquor;

La section des conclusions de l’étude indique que la quantité de carbone stockée dans les herbiers marins en Espagne doit être gérée « pour éviter les scénarios futurs dans lesquels la perte de carbone peut entraîner une augmentation du changement climatique et une perte de bien-être humain& rdquor ;.

« De plus, des stratégies distinctes devraient être appliquées en fonction des différentes démarcations marines en raison des différentes caractéristiques des zones atlantique et méditerranéenne », précise-t-il.

Biodiversité sous-marine | La Fondation Océan

Étant donné que 82 % du carbone bleu côtier des herbiers se trouve dans les sites Natura 2000, ils soulignent que « des stratégies spécifiques & rdquor ; dans ce Réseau pour améliorer et préserver ce service écosystémique.

« Cependant, les scénarios futurs montrent que le réseau Natura 2000 ne suffit pas à conserver les herbiers, il faudra donc appliquer des stratégies de gestion spécifiques & rdquor;, ajoutent les scientifiques espagnols.

En ce sens, ils soulignent que la cartographie et l’évaluation des scénarios futurs fournissent « très pertinents & rdquor ; à des fins de gestion, pour la gestion des herbiers et pour générer des schémas plus précis dans lesquels l’évaluation économique peut aider à attirer des « opportunités de base ».

« Cependant, nous concluons que Les herbiers marins doivent être évalués sous plusieurs angles, y compris les avantages sociaux et les services écosystémiques culturels pour mieux quantifier toutes les contributions de ces écosystèmes & rdquor;, concluent les chercheurs.

Ils ajoutent que la méthodologie appliquée dans cette étude pourrait être extrapolée à d’autres pays, en particulier dans la mer Méditerranée, « où les herbiers sont des écosystèmes hautement pertinents & rdquor;.

Puits de carbone intenses

Bien qu’occupant moins de 0,2 % des fonds marins, les herbes sous-marines sont responsables de la séquestration de 10 % du carbone annuel stocké dans les océans. Selon diverses études, le taux de séquestration du carbone à long terme dans les herbiers marins est plus de 20 fois supérieur à celui des forêts terrestres par unité de surface.

Ces écosystèmes sont puits de carbone intenses en raison de sa productivité élevée, de sa capacité à piéger et à enfouir les particules en suspension et les débris de sa propre végétation.

Posidonie océanique | Frédéric Ducarme

Les plus gros gisements de carbone se trouvent dans les prairies d’espèces du genre Posidonia. Ceux-ci sont distribués dans le côte sud de l’Australie et dans le mer Méditerranée, d’où la Posidonia oceanica est endémique.

Les différentes espèces de Posidonie sont très sensibles à la température. Leur mortalité s’accélère à partir d’une température de 28ºC. Il arrive que Les modèles climatiques indiquent que la température de surface de la mer Méditerranée pendant l’été pourrait augmenter de 3,4 degrés en moyenne d’ici la fin de ce siècle. Et qu’à partir de 2050, 28 ℃ seraient dépassés chaque été en Méditerranée occidentale.

Les monts sous-marins, en plus de contribuer grandement à atténuer le changement climatique en absorbant et en enfouissant le CO2 dans le sol, sont clé de la conservation des différentes espèces. La productivité élevée de ces écosystèmes est une source importante de matière organique pour les chaînes alimentaires.

La structure tridimensionnelle qu’ils forment offre aires de refuge, de reproduction et d’alimentation pour de nombreuses espèces de poissons, crustacés, mollusques et autres animaux. En outre, améliorer la qualité de l’eau et accroître sa transparence et protéger les plages contre l’érosion côtière.

Rapport de référence : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041621001558