« Libérez Britney », enfin ! Le père Jamie Spears retiré de la tutelle controversée – voici comment l’icône de la pop a réagi

Britney Spears est gratuite en dernier ! Enfin presque ! L’icône de la pop qui a dominé les charts dans les années 2000 après que son premier tube à succès en 1999 ‘Baby One More Time’ soit apparemment tombé en panne après que son père Jamie Spears a été retiré de sa tutelle controversée. L’arrangement qui a été mis en place en 2008 a vu Jamie Spears contrôler la vie de Britney. Dans ses papiers judiciaires, la chanteuse a décrit la tutelle comme un “cauchemar kafkaïen”. De ses finances à son armoire de cuisine, Jamie Spears avait un contrôle total sur la vie de la pop star. Après sa suspension, Britney va maintenant demander la suppression totale de la tutelle. L’audience est prévue pour novembre.

