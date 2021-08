“Libérez le perroquet en cage CBI”: Madras HC dit au Centre, bat pour l’autonomie de l’agence

La Haute Cour de Madras a suggéré d’apporter une loi accordant un statut statutaire avec plus de pouvoirs et une plus grande compétence à la CBI. (Express Photo)

Lançant une série de directives au Centre pour « libérer le perroquet en cage » que le CBI est censé être devenu, la Haute Cour de Madras s’est battue mardi pour l’autonomie et l’indépendance de l’agence centrale d’enquête.

La cour a également suggéré d’apporter une loi accordant un statut statutaire avec plus de pouvoirs et une plus grande compétence à l’agence afin qu’elle devienne « plus indépendante » comme la Commission électorale et le contrôleur et auditeur général de l’Inde, ne rendant compte qu’au Parlement.

