Libérez le vaccin Covid-19 du piège des brevets

Sans un accès équitable aux vaccins Covid-19, même les pays qui ont atteint une large couverture vaccinale au sein de leurs populations respectives continueront d’être menacés. Les variantes du SRAS CoV-2 qui pourraient rendre les vaccins inefficaces signifieront que les pays riches seront pris dans un piège d’innovation / redondance en matière de vaccins – de grandes populations non vaccinées dans les pays pauvres rendent plus probable l’émergence de ces souches car les souches en circulation mutent chez les hôtes immunodéprimés. Ainsi, le fait que les États-Unis se joignent à l’appel lancé à l’OMC pour la levée temporaire de la protection des DPI pour les vaccins est sans aucun doute un grand coup de pouce pour l’équité en matière de vaccins. La décision des États-Unis intervient après des mois d’opposition – la proposition, menée par l’Inde et l’Afrique du Sud, a été évoquée pour la première fois l’année dernière en octobre. En soi, cela ne suffira pas à faire basculer l’OMC vers la dérogation; un consensus beaucoup plus large est nécessaire étant donné que de nombreux pays et blocs riches s’y opposent, mais cela aura sans aucun doute un effet salutaire puisque les États-Unis ont injecté des sommes importantes dans des accords avec des géants pharmaceutiques pour accélérer la recherche, le développement et l’approvisionnement commercial de vaccins. En effet, l’UE, après la décision américaine, a indiqué qu’elle était disposée à discuter à nouveau de la dérogation, si une proposition concrète était déposée, bien qu’il y ait eu suffisamment de prudence également exprimée sur le fait que la renonciation aux DPI n’était pas une «solution miracle» pour l’équité en matière de vaccins. La décision américaine a également aidé à convaincre la Fondation Gates, l’un des plus grands donateurs de l’initiative OMS-GAVI-CEPI, Covax, qui vise à donner accès aux vaccins à 92 pays à revenu faible et intermédiaire.

À l’heure actuelle, sur les 1,28 milliard de doses administrées dans le monde, 40% sont attribués à seulement cinq nations / blocs riches, dont les États-Unis et l’UE; gardez à l’esprit que cela découle de l’approvisionnement en vaccins contracté à l’avance auprès des principaux fabricants de vaccins – les pays à revenu élevé détiennent 4,7 milliards des 8,9 milliards de doses confirmées achetées dans le monde et les pays à faible revenu seulement 0,77 milliard. En raison de cette disparité béante d’accès, selon le Bloomberg Vaccine Tracker, les pays à revenu élevé sont vaccinés près de 25 fois plus rapidement que les pays à faible revenu. Et, au rythme actuel de près de 20 millions de doses administrées par jour (la majeure partie de cela se produisant dans les pays à revenu élevé qui ont une faible part globale dans la population mondiale), l’inoculation de la population mondiale prendra des années. Pendant ce temps, l’oléoduc Covax – qui a de plus en plus trouvé que son rôle de guichet d’approvisionnement pour les pays riches était en contradiction avec sa mission de fournir un accès aux vaccins aux personnes les plus vulnérables économiquement dans les pays pauvres – a souffert en raison de sa dépendance à l’égard de approvisionnements contractés auprès de fabricants en Inde. Avec la deuxième poussée dans le pays et la répression des exportations de vaccins, Covax n’avait expédié que 54 millions de doses en avril (soit moins d’un quart de son objectif pour le mois). Les pays du G7 ayant exprimé leur volonté de partager une grande partie de l’excédent avec eux, on espère que certaines des inégalités immédiates seront corrigées.

Cependant, pour une couverture vaccinale plus soutenue et plus étendue, il est impératif de renoncer aux DPI pendant quelques années. Certains ont fait valoir qu’il n’y avait peut-être pas de capacité existante dans le monde en développement qui puisse être détournée vers la production de vaccins afin que les approvisionnements augmentent à des coûts abordables. Mais ce n’est pas un gros obstacle; comme le montrent les installations de production de vaccins contre la fièvre jaune au Sénégal ou les capacités de production de vaccins indigènes de l’Inde, ce n’est pas un grand défi. L’OMC doit agir si tôt afin que la production et l’approvisionnement en vaccins soient adéquats pour répondre aux besoins de tous les pays. Il est important de garder à l’esprit que «personne n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous».

