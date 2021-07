Libérez l’éducation en ligne – L’Express Financier

Cela mis à part, les dispositions antédiluviennes du règlement UGC (Open and Distance Learning Programs and Online Programmes), 2020, doivent disparaître

Le gouvernement a pris des mesures sûres, mais modestes, pour rendre l’éducation en ligne plus « régulière ». Ce journal a souligné combien les retards dus à cette approche se sont avérés coûteux ; en effet, si l’éducation en ligne avait été plus largement approuvée plus tôt, une partie du problème auquel l’enseignement supérieur en Inde était confronté en raison de la pandémie aurait pu être évitée. Maintenant, avec 149 universités prêtes à permettre aux étudiants d’obtenir 40% de leurs crédits requis pour un programme diplômant à partir de cours en ligne hébergés par la plate-forme Swayam du Centre pour les cours en ligne ouverts et massifs (MOOC), l’Inde semble rattraper la léthargie passée.

Dans le contexte de la pandémie, il permettra aux étudiants, avec des mises en garde évidentes sur l’accès, de surmonter les défis particuliers aux salles de classe de brique et de mortier. De plus, les étudiants peuvent choisir des cours proposés par des enseignants ou des universités de premier ordre. Il existe une différence significative dans la qualité de l’enseignement et des ressources entre les universités, même lorsque le programme sous-jacent d’un cours est le même. Cela permettra également aux étudiants des régions éloignées d’accéder à un apprentissage qui, autrement, leur aurait été inaccessible. Le concours incitera les universités à investir dans de meilleures ressources pédagogiques.

Il est nécessaire d’inscrire davantage d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur (EES) pour offrir des cours dans le cadre de Swayam – et dans ce cadre, pour les crédits par cours, étant donné que 149 universités participent actuellement alors qu’il y avait, en juin, quelque 203 une touche réglementaire libérale mais axée sur la qualité. Plus encore, le Centre prévoyant un référentiel de cours en ligne en partenariat avec des acteurs privés, pour héberger des cours à partir de plateformes en ligne et mondiales ainsi que de prestataires de formation en ligne autonomes ; ce journal a fait valoir que le gouvernement doit utiliser la plate-forme Swayam pour cela.

Gardez à l’esprit que depuis le lancement de la plate-forme en 2017, elle a enregistré environ 2 millions d’inscriptions. Le contenu organisé conformément aux programmes d’études indiens faciliterait la réglementation pour permettre aux étudiants d’accéder également aux cours d’universités étrangères de premier plan.

La tâche est faite pour le gouvernement, en termes d’amélioration de l’accès grâce à un accès Internet abordable dans les zones rurales/éloignées et des appareils bon marché pour les étudiants. En dehors de cela, il doit devenir beaucoup plus libéral en matière de politique d’éducation en ligne. « L’approbation automatique » pour les programmes en ligne des EES indiens les mieux cotés doit être vraiment automatique, au lieu que l’UGC reste sur les candidatures pendant des mois, tandis que le Centre a autorisé les 100 meilleures universités / EES (NAAC / NIRF) à commencer des cours en ligne dès le plus tôt au 30 mai 2020, l’UGC sollicitait des « feuilles de route » pour cela auprès des universités / EES en septembre 2020.

Les partisans d’une approche contrôlée diraient que cela permet de contrôler les opérateurs douteux, mais la réputation sur le marché aiderait à freiner cela. En outre, les étudiants indiens accèdent dans tous les cas à des cours de courte durée et même à des diplômes / certificats d’universités à l’étranger, tandis que les universités indiennes sont empêchées d’exploiter ce marché; il n’y a aucune raison pour que les universités jugées aptes à dispenser des cours de brique et de mortier soient empêchées de le faire en ligne. Cela mis à part, les dispositions antédiluviennes du règlement UGC (Open and Distance Learning Programs and Online Programmes), 2020, doivent disparaître

