Libérez-moi et je rembourserai les investisseurs ⋆ Crypto nouveaux médias

Source : Adobe/Lunaticm

Javier Biosca, un homme accusé d’avoir organisé un projet de fraude espagnol sur le thème de la crypto-monnaie estimé à plus de 330 millions de dollars, a comparu devant un tribunal pour nier avoir eu l’intention de tromper les investisseurs de leurs fonds. Il a également affirmé qu’il serait en mesure de “réparer la situation” pour les investisseurs actuellement incapables d’accéder à leurs participations “dans trois ou quatre semaines” – à condition qu’il soit autorisé à sortir de prison.

Biosca a fondé une société éponyme et le Groupe d’algorithmes et a disparu à la suite d’allégations généralisées de fraude, avant qu’une chasse à l’homme par la police ne conduise à son arrestation à Malaga.

Il a comparu devant un juge de la Cour nationale, le juge Alejandro Abascal, qui a ordonné à la police de saisir non seulement son passeport, mais également les documents de voyage appartenant à sa femme et à son fils. L’épouse de Biosca, Paloma Gallardo, et leur fils ont plaidé l’ignorance des activités frauduleuses.

Le groupe Algorithms aurait promis aux investisseurs des rendements hebdomadaires allant jusqu’à 25 % sur leurs participations avant d’avoir des ennuis avec des investisseurs mécontents puis de disparaître.

Biosca a déclaré au juge qu’il n’avait jamais eu l’intention de tromper les investisseurs, et a même affirmé que l’entreprise qu’il proposait était en effet rentable, selon Expansion et Confi Legal.

Les médias ont déclaré que des “sources légales” avaient déclaré aux médias que Biosca “était disposé à collaborer” avec les procureurs et souhaitait donner accès à des comptes bancaires et à d’autres preuves qui, selon lui, lui permettront de rembourser les investisseurs. Cependant, il a ajouté la mise en garde que pour fournir l’accès, il devrait être libéré afin qu’il puisse trouver les informations nécessaires – un processus qui, selon lui, lui prendrait « trois ou quatre semaines à résoudre ».

Biosca est détenu à la prison d’Alhaurin de la Torre à Malaga depuis son arrestation le 8 juillet.

Le juge a ordonné que Gallardo et le fils du couple, Sergio Biosca Gallardo, restent libres, malgré le fait que des enquêtes sur leur éventuelle implication soient en cours – bien que leurs passeports soient désormais entre les mains de la police. Les procureurs avaient demandé au tribunal de placer le duo en détention préventive.

Biosca et sa famille font face à un certain nombre d’accusations, allant de la fraude au blanchiment d’argent et au détournement de fonds.

Au cours de l’audience, Biosca a affirmé qu’il ne savait rien de la cryptographie jusqu’en 2019. Il a également déclaré que les banques étaient responsables des retards dans la distribution de fonds aux investisseurs, car beaucoup avaient décidé de bloquer les transactions liées à la cryptographie.

Il a ajouté qu’il s’était, en septembre 2020, rendu en Guinée pour étudier la possibilité d’acheter une banque avec laquelle effectuer des échanges crypto-fiat, mais qu’il avait finalement échoué dans ses efforts. Biosca a affirmé que Gallardo et leur fils n’avaient “aucune connaissance des crypto-monnaies” et n’étaient donc impliqués dans aucune de ses affaires commerciales liées à la crypto.

