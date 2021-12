Libérez votre créativité avec cette tablette Huawei MatePad 11 avec stylet numérique, maintenant avec une remise de 50 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une tablette 11 pouces très complète en haute résolution pour jouer et être créatif grâce à son stylet numérique. Il est même livré avec des cadeaux pour le transformer en ordinateur portable.

Les tablettes peuvent remplacer de nombreuses fonctions d’un ordinateur portable. A titre d’exemple cette tablette Huawei MatePad 11 que vous pouvez retrouver en promotion sur le site de Huawei. Ce n’est pas seulement une tablette parfaite pour regarder des vidéos, mais aussi pour créer.

Et maintenant, pendant les offres de Noël de Huawei, vous pouvez trouver cette tablette pour seulement 449 euros avec la livraison gratuite. De plus, vous n’obtenez pas seulement une tablette, vous obtenez 3 accessoires essentiels en cadeau.

Cette tablette a un écran 2.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, elle dispose d’un processeur Snapdragon 865, ce qui en fait l’une des tablettes Android les plus puissantes.

Cette tablette coûte généralement 499 euros, donc tu vas économiser 50 euros dans un produit de qualité supérieure qui peut vous accompagner tous les jours où que vous alliez tant il est compact et léger.

Avec l’achat de cette tablette, vous prendrez le stylo numérique de deuxième génération Huawei M-Pencil pour que vous puissiez prendre des notes ou dessiner. Mais c’est que vous vous en sortirez aussi sans vous coûter un centime de plus une coque clavier et un clavier HUAWEI MatePad 11 et une souris Bluetooth.

Cette combinaison vous permettra de transformer ce Huawei MatePad 11 en ordinateur portable lorsque vous en aurez besoin.

Mais il fonctionne aussi parfaitement avec les ordinateurs portables. Des fonctions comme Partager Huawei vous permet de travailler sur l’écran tactile de votre tablette avec les programmes de votre ordinateur.

Son écran de 11 pouces occupe pratiquement toute la face avant, a une résolution de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a même une certification de faible lumière bleue pour prendre soin de vos yeux.

Il dispose du WiFi 6 pour se connecter à Internet plus rapidement, ce qui est important lorsque vous souhaitez diffuser des vidéos dans la meilleure qualité possible.

Vous pouvez obtenir cette tablette Huawei MatePad 11 en promotion pour 449 euros avec les trois cadeaux exclusifs de la boutique en ligne Huawei en Espagne. La livraison est gratuite et la livraison rapide, parfaite pour un cadeau luxueux ce Noël.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.