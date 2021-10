Libérez votre iPhone avec ces nouveaux fonds d’écran célébrant l’événement Apple de la semaine prochaine

Apple vient d’annoncer son événement d’octobre où nous nous attendons à voir les Apple Silicon MacBook Pro redessinés tant attendus. L’événement, qui a lieu le lundi 18 octobre, est accompagné d’un magnifique graphique d’invitation. Nous avons transformé le graphique en fonds d’écran fantastiques pour que votre iPhone soit excité pour l’événement de la semaine prochaine.

Tous les fonds d’écran sont optimisés pour le plus grand iPhone, l’iPhone 13 Pro Max. Nous avons optimisé le graphique de l’invitation et l’avons rendu disponible en orange, rose, violet, vert, rouge et bleu sarcelle en plus des couleurs standard.

Ils ont l’air vraiment bien sur les écrans OLED de l’iPhone, peut-être que l’invitation à l’événement est un conseil pour les écrans Mini LED MacBook Pro ? Presque tous les graphiques d’événements des deux dernières années ont été utilisés comme fonds d’écran pour les appareils dévoilés lors de l’événement et cela ne fait probablement pas exception.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :