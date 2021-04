Libérez votre scénariste intérieur avec What the Dub?! Jeu de société multijoueur ⋆ .

Après que 2020 m’a frappé, et le reste du monde, comme une tonne de briques, j’ai acquis un nouvel amour pour les jeux multijoueurs. Cela ne veut pas dire que je ne les aimais pas avant, je ressentais juste plus le besoin d’avoir quelque chose qui impliquait plus d’un joueur – et le plus stupide, le mieux, quelque chose avec des enjeux faibles, une ambiance de jeu de société où l’objectif principal était faire rire l’autre personne.

Entrez What the Dub?! Un jeu pour les cinéphiles qui regardent une scène et la MST3K immédiatement pour créer un nouveau dialogue plus divertissant. Créé par le développeur de jeux indépendants Wide Right Interactive, le jeu est parfait pour les fans de la série Jackbox, en particulier des choses comme Quiplash et Mad Verse City.

Qu’est-ce que le Dub?! est un jeu de société multijoueur où chaque joueur overdubs manque le dialogue des films B hilarants, des PSA terriblement obsolètes et des films industriels bizarres, avec leurs propres doublages spirituels (ou tout simplement stupides). Leurs doublages sont ensuite opposés à d’autres joueurs dans un affrontement face à face de comédie. Les joueurs – ainsi que jusqu’à 6 membres du public – votent ensuite pour leur doublage préféré! Qu’est-ce que le Dub?! prend la «mauvaise soirée cinéma» et la transforme en un jeu multijoueur interactif au rythme rapide que les amis et la famille, locaux et éloignés, peuvent apprécier! Qu’est-ce que le Dub?! met les joueurs au défi de produire le dialogue de remplacement le plus humoristique pour une vaste collection de clips du domaine public. Gagnez la foule avec vos doublages et vous accumulerez des points. Le joueur avec le plus de points à la fin de la partie l’emporte. C’est aussi simple que ça!

Je dois regarder le jeu et c’est aussi divertissant que ça en a l’air. Vous avez besoin d’au moins 3 personnes pour jouer et jusqu’à 12 personnes peuvent concourir pour le titre de meilleur doubleur, au moins, aux yeux de votre groupe d’amis. Jusqu’à six joueurs entreront leurs lignes doublées dans le délai imparti, les six autres jouant le rôle de membres du public ayant voté.

Tout comme un jeu Jackbox, pour une coopérative locale, une seule personne doit posséder le jeu, tout le monde pouvant accéder au jeu via son téléphone, sa tablette ou son PC. Les joueurs seront invités à se rendre sur un site Web et à entrer un code de chambre afin qu’ils puissent participer à la fête.

Si vous ne pouvez pas jouer via la coopération locale, les développeurs recommandent d’utiliser la fonction d’écran de partage de Zoom. Il y a des instructions sur la façon de faire cela dans leur section FAQ.

La meilleure partie du jeu est que vous entendrez votre nouveau dialogue prononcé dans le clip. Bien sûr, le groupe avec lequel j’ai joué a mis autant de mots aléatoires que possible juste pour voir à quel point la prononciation serait bonne. Étonnamment, c’était plutôt parfait! Le jeu a réussi à réciter nos noms de personnages d’anime aléatoires, et entendre des versions numérisées de LOL et LMAO est toujours amusant.

Ce qui m’a vraiment fait peur, c’est le fait que vous pouvez activer ou désactiver le blasphème. Nous avons joué avec parce que nous sommes un groupe d’adultes grossiers, mais je suis curieux de savoir ce qui se passe lorsque vous l’éteignez. Le jeu censure-t-il toutes les grossièretés? Qu’est-ce qui est considéré comme du blasphème? Pouvez-vous vous en sortir en disant des grossièretés dans différentes langues?

On dirait que j’ai encore quelques soirées de jeux vidéo en moi.

Les clips utilisés ne proviennent de rien de ce que je reconnais, mais je suis sûr qu’un cinéphile aux yeux rusés serait en mesure d’identifier ce qui est à l’écran. Le jeu est bon pour choisir la bonne ligne à laquelle vous devez répondre, ce qui donne aux joueurs une bonne marge de manœuvre pour le type de réponse qu’ils veulent donner.

Qu’est-ce que le Dub?! est sorti aujourd’hui sur Nintendo Switch, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 et Steam (PC / Mac) pour 7,99 $. Le jeu est également compatible avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S. Si vous achetez le jeu cette semaine, vous bénéficierez d’une réduction de 10% sur la semaine de lancement.

Si vous recherchez un jeu de société amusant et de bonne humeur, What The Dub?! vous a (remplissez le vide pour doubler une ligne).

(Image: Wide Right Interactive)

