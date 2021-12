Libérez-vous des câbles et des écouteurs pour écouter de la musique avec ces lunettes de soleil SoundPEATS Frame S, maintenant en vente pour seulement 41 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

SoundPEATS Frame S sont des lunettes de soleil avec protection UV et haut-parleurs pour écouter de la musique sans casque et en toute liberté.

Si les écouteurs totalement sans fil (TWS) nous ont libéré une fois pour toutes des câbles qui reliaient les mobiles aux écouteurs, vous pouvez aller plus loin avec ces lunettes SoundPEATS Cadre S. Ils comprennent des haut-parleurs et des microphones pour que vous puissiez écouter de la musique et passer des appels.

Ces lunettes SoundPEATS Frame S peuvent être achetées en solde sur amazon Amazon pour seulement 41,99 euros et avec le Livraison gratuite.

Lunettes de soleil avec haut-parleurs pour écouter de la musique sans casque et lunettes avec protection UV.

Ils ont Bluetooth 5.1 et une puce Qualcomm pour une faible latence et le meilleur son possible. Les petits haut-parleurs qu’il intègre près de l’oreille permettent d’écouter de la musique et que les autres l’entendent à peine.

Et c’est qu’ils incluent même suppression du bruit avec deux microphones pour capturer parfaitement votre voix lors des appels.

Son autonomie est de 5 heures de lecture et comprend un câble USB pour les recharger quand vous le souhaitez.

Le grand avantage des SoundPEATS Frame S est que vous pouvez les utiliser comme des lunettes de soleil ordinaires, avec des verres qui ont une protection UV, ce qui est un plus.

Ils sont également parfaits à utiliser lorsque vous pratiquez des sports de plein air grâce à la protection IPX5 qui résiste aux éclaboussures de pluie ou de sueur.

Vous pouvez les utiliser lorsque vous courez ou faites du vélo, où vous avez besoin de tous vos sens dans ce que vous faites. Et c’est que faire du sport avec des écouteurs peut être dangereux, surtout si vous faites de l’exercice dans une ville avec trop de circulation.

Il s’agit d’un produit plus simple que les lunettes Alexa d’Amazon ou les lunettes de réalité augmentée. Et c’est qu’ils n’ont pas de caméras ni d’assistant vocal intégré.

