Libertad et Bragantino, huitièmes en Amérique du Sud

26/05/2021 à 07:28 CEST

Le Paraguayen Liberté qualifié ce mardi pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana après avoir remporté en tant que visiteur par 1-2 au Palestinien chilien au stade El Teniente de Rancagua, avec deux buts inscrits en seconde période.

Cela a coûté à Libertad de retrouver son football contre ceux menés par José Luis Sierra, qui a pris les devants à la 44e minute du match avec un but de Jonathan Benitez après avoir connecté un centre qui venait de la droite. Le livret de Palestino était clair dès la première minute: jouer simple, sans pression et fermer les espaces de l’équipe paraguayenne, qui a été contrainte de chercher un résultat favorable pour se frayer un chemin vers la touche suivante.

À 54 minutes de jeu, le juge uruguayen Christian Ferreyra a sanctionné une faute au cœur de la surface de l’équipe chilienne et était le défenseur. Cristian Baez celui chargé de marquer l’égalité pour Libertad à partir de 11 mètres.

Après le tirage au sort, ceux menés par Daniel Garnero ont commencé à occuper le terrain rival et à appuyer sur les sorties de la boîte tetracolor, une tactique qui a porté ses fruits au bout de 73 minutes. Après une série de rebonds dans la zone de Palestino, qui a reçu des attaques constantes du club visiteur, le ballon a coulé dans les filets après un puissant tir du pied gauche du milieu de terrain. Hugo Javier Martinez qui a mis Libertad en tête sur le tableau d’affichage, laissant le gardien chilien Cristopher Toselli sans aucune chance.

Libertad a clôturé la phase de groupes avec un total de 13 points en tant que leader absolu de la zone, enregistrant quatre victoires, un match nul et une défaite dans les six dates disputées. De son côté, Palestino a fait une campagne erratique tout au long du tournoi, avec des erreurs qui lui ont coûté des matchs malgré un bon football. Cependant, le rôle des locaux de dire au revoir à la coupe a été l’un des plus élevés montré lors du championnat, dont ils ont été éliminés en dernier du groupe F avec un seul point et sans gagner.

Les Argentins et les Brésiliens sont annulés

Le match au stade Marcelo Bielsa pourrait se terminer ce mardi par un classement miraculeux de la Athlétique Goianiense aux huitièmes de finale de la Copa Sudamericana s’il avait vaincu la Les vieux garçons de Newell, mais les Brésiliens et les Argentins se font du mal avec un nul 1-1. Les deux rivaux pariaient sur une victoire particulière retentissante et en même temps sur le malheur de la formation d’Asunción, mais il n’y en avait pas, puisque Libertad a gagné 1-2 contre le Palestinien. Avec ces résultats, les dragons de Goianiense étaient dans l’ombre des Paraguayens avec 10 points et ceux de Newell avec 8.

Juste giani Il est sorti du banc à la 46e minute et a mis l’équipe argentine en tête avec un but à la 54e minute, mais la joie du bon adieu s’est terminée à la 73e minute avec un but de Danilo Gomes.

C’était la deuxième participation de la Goianiense au tournoi et une étape décevante pour Lepra, la formation dirigée par l’exportateur Germán Burgos. Au-delà de la rencontre qui a commencé avec la morbidité en raison de la possibilité de consacrer un classifié in ‘extremis’, le match a conduit à une rencontre rude et rude, l’arbitre Nicolás Gallo Barragán ayant dû faire appel à sa carte pour contenir les provocations. Dans l’équipe à domicile, sept joueurs ont vu le carton jaune et cinq autres ont été distribués parmi les visiteurs.

Lucas Evangelista place Bragantino au deuxième tour

Un tir du pied gauche du milieu de terrain Lucas Evangelista a permis à la Bragantino battre par 1-2 en tant que visiteur de Sports Tolima et qualifiez-vous pour les huitièmes de finale de la dernière journée du groupe G de la Copa Sudamericana. L’équipe brésilienne a profité de la défaite 1-4 d’Emelec à domicile contre les Talleres de Córdoba éliminés et s’est qualifiée aux dépens de “ Pijao ”, qui est venu sans occasion à ce match qui a été joué dans la ville vénézuélienne de San Cristóbal où les Colombiens Ils étaient locaux en raison de la crise dans leur pays. Braga a terminé en tant que leader de la zone avec 12 points, suivi par Emelec avec 10, Talleres avec 8 et Tolima, avec une mauvaise performance, avec 6.

Le ‘Massa Bruta’ est sorti pour attaquer son rival dès le premier instant et a commencé à tenter sa chance avec des tirs du côté d’Edimar et du milieu de terrain Helinho. Cependant, les Colombiens, qui n’avaient rien à perdre aujourd’hui, ont égalé les charges avec l’alignement mixte que l’entraîneur Hernán Torres a envoyé sur le terrain pour ce match et qui était dirigé par l’attaquant vétéran Juan Fernando Caicedo.

Le match, très court au milieu de terrain, a été interrompu lorsque le centre équatorien John Narváez a envoyé une passe profonde à la 36e minute pour Caicedo, qui a reçu main dans la main avec le gardien Cleiton, qui a mal tourné et a laissé l’attaquant seul devant le but pour mettre une équipe qui n’avait pas gagné dans le tournoi à célébrer. Cependant, la célébration colombienne n’a pas duré longtemps, car Evangelista, après un grand mouvement d’équipe, a laissé échapper un ballon à Yalo, qui a battu l’international colombien Álvaro Montero et redonné espoir à son équipe.

En seconde période, le match s’est enchevêtré et ceux menés par Maurício Barbieri ont eu du mal à faire du mal à un adversaire qui, au lieu de se défendre, a tenté de reprendre l’avantage pour dire au revoir au Sud-Américain. Cependant, le “ Vinotinto y oro ” est tombé lorsque le milieu de terrain Guillermo Celis a été expulsé pour un double avertissement à la 72e minute.

C’est ainsi que Bragantino a profité de l’espace laissé par son rival au milieu du terrain et ÉvangélisteÀ la minute 80, il a pris un pied gauche à une distance moyenne impossible de s’arrêter pour Montero. Au final, et bien qu’il n’ait rien à perdre, Tolima s’est tourné vers l’attaque et n’a pas pu égaliser, ce qui aurait servi Emelec à se qualifier.

Emelec tombe à Talleres et est éliminé

Emelec est tombé battu ce mardi par 1-4 avant l’Argentin Ateliers de Cordoue à Guayaquil, avec laquelle l’équipe équatorienne a renoncé à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, une passe laissée à Bragantino. La victoire “T”, comme ils appellent Talleres, est venue par le défenseur Enzo Díaz à la 14e minute, le milieu de terrain Carlos Auzqui, à la 24e minute, l’attaquant Angelo Martino en 38 et le défenseur Juan Cruz Komar, en 83. Le milieu de terrain uruguayen Sebastián Rodríguez a écarté Emelec en la 72e minute.

Talleres a affronté le match avec une grande harmonie entre ses lignes et avec une pression en attaque sur un rival qui ne pouvait pas faire tourner son style de jeu bien connu, ce qui a facilité la tâche à l’équipe argentine pour aller de l’avant avec une action acrobatique de Diaz, profitant d’un coup franc central d’Auzqui, depuis le côté gauche, pour lancer un “pop-corn” et frapper le ballon avec précision en présence du gardien Pedro Ortiz.

Emelec est sorti à la recherche d’un match nul, mais a laissé des espaces, dont Talleres a profité lorsque le milieu de terrain Auzqui a reçu un changement précis de l’avant du volant José Romero et a marqué le deuxième.

La fluidité du football s’est poursuivie dans la proposition du visiteur, qui avec des touches précises et un jeu rapide désarmé le système défensif d’Emelec. La surprise pour les joueurs et les entraîneurs d’Emelec a été plus grande lorsque le troisième du visiteur est tombé, un centre du côté droit du milieu de terrain José Mauri près du point de penalty, il a trouvé l’attaquant bien dessiné. Martino, ce roulement sur l’herbe a frappé le ballon sur le côté du gardien de but.

L’entraîneur espagnol d’Emelec, Ismael Rescalvo, a ordonné quatre changements depuis la reprise du match en tentant de relancer son équipe, les défenseurs Davor Montiel, Bryan Carabalí, les attaquants, le Colombien Alexis Zapata et l’Uruguayen Facundo Barceló sont entrés, en remplacement d’Oscar Bagüí, Romario Caicedo, Jefferson Orejuela et Joao Rojas, respectivement. Les changements n’ont pas non plus eu d’impact favorable sur les locaux, qui n’ont pas réussi à échapper à la pression des joueurs argentins.

Talleres a perdu le défenseur équatorien Piero Hincapié sur blessure, remplacé par Juan Cruz Komar. Cela a provoqué une faute lancée par le milieu de terrain uruguayen Rodriguez, dont le tir a filtré sur le côté droit du gardien Marcos Díaz.

Croix de Komar Il a revendiqué la responsabilité de son erreur en convertissant le quatrième but de son équipe, alors qu’il tirait à bout portant devant l’insouciance des défenseurs locaux.