Liberté académique critique: le conseil d’administration de l’IIM-C a rendu un mauvais service à l’institution

Il est malheureux que même si le gouvernement a promulgué une loi – la loi IIM de 2017 – pour assurer l’indépendance des instituts de gestion indiens, l’IIM-Calcutta devrait aller à l’autre extrême et proposer un code de conduite pour la faculté. cela restreint leur liberté académique. Le projet de code de conduite interdit aux membres du corps professoral de critiquer le gouvernement ou la constitution, de s’organiser pour signer des pétitions, de se joindre à des manifestations qui nuisent à «l’ordre public», d’interagir avec la presse, d’approcher les autorités supérieures jusqu’à ce qu’une question ne soit pas tranchée par l’autorité appropriée, etc. Ironiquement, le code a été initialement distribué parmi la faculté en février par la directrice de l’époque, Anju Seth, qui, plus tard, a eu une grande dispute avec la faculté qui l’a amenée à démissionner avant la fin de son mandat.

Il est vrai que les instituts de gestion sont différents des universités d’arts libéraux, mais qu’en fin de compte, la remise en cause des pratiques / croyances existantes est au cœur de l’apprentissage; si le droit de poser des questions est enlevé aux enseignants, quel exemple cela donne-t-il aux élèves? Outre le fait que les professeurs de l’IIM auront également un regard sur les évolutions politiques / sociales, dans le contexte actuel de pénurie de vaccins, un professeur pesant sur la relation entre le contrôle des prix et les approvisionnements serait un ajout important au débat national? La valeur du milieu universitaire se réalise autant dans la pensée critique, le débat, la dissidence et l’activisme que dans la pédagogie. Interdire le crictisme du gouvernement signifie que les professeurs de sciences de l’environnement doivent garder le silence sur les politiques comme celle sur les subventions à l’urée qui conduisent à la dégradation du sol, les économistes doivent garder le silence sur le gaspillage massif de fonds publics par des programmes gouvernementaux qui fuient. Et si les professeurs n’avaient pas été autorisés à se joindre aux manifestations qui violaient «l’ordre public», les manifestations pour viol de Nirbhaya auraient raté le poids que cette partie de la société lui a prêté.

Ironiquement, alors que le code IIM-C découle probablement de la conviction que les règles doivent refléter celles qui s’appliquent aux bureaucrates puisque les deux sont payés par le gouvernement, les tribunaux ont fait une distinction très claire. Un jugement de 2013 de la Cour suprême et un jugement de 2015 de la Haute Cour d’Allahabad indiquent tous deux clairement que les enseignants des collèges / universités du gouvernement ne doivent pas être traités comme des fonctionnaires. En effet, l’arrêt Allahabad HC de 2015 déclare que les professeurs d’université ne sont «ni membres d’un service, ni occupant un poste civil sous l’Union, ni au service d’une collectivité locale ou autre». La leçon de 2018, lorsque les professeurs d’université ont repoussé la tentative de la Commission des subventions universitaires d’imposer les règles de la fonction publique, aurait dû être claire pour le Conseil supérieur. En effet, la politique nationale d’éducation elle-même reconnaît l’importance de l’autonomie. Il est vrai que des sections du gouvernement ont tenté de contester cette situation; le ministère de l’Éducation a demandé à l’IIM-Ahmedabad de réviser une thèse de doctorat et une tentative a été faite pour donner au gouvernement le pouvoir d’ordonner une enquête sur le conseil des gouverneurs de l’IIM-A. Mais vous auriez pensé que le conseil d’administration d’une institution prestigieuse aurait tenté de conjurer la pression gouvernementale, de ne pas céder avant même qu’elle ne soit appliquée sérieusement.

