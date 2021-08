Liberté ! L’Amérique doit se tenir aux côtés du peuple cubain et rejeter le communisme 10z viral

Est-ce qu’ils manifestent toujours à Cuba ?

Je ne sais pas.

Le gouvernement cubain a coupé l’Internet du peuple cubain.

Les grandes manifestations ont commencé il y a quatre semaines, déclenchées, curieusement, par une chanson de rap. La parole principale est : « Liberté ! Plus de Doctrine !

La « doctrine » fait référence au « cycle constant de propagande » du gouvernement, explique l’émigré cubain Alian Collazo dans mon nouvelle vidéo.

Malheureusement, des reporters de télévision stupides en Amérique ont affirmé que les manifestations concernaient «la faim, les restrictions pandémiques et le manque de vaccination contre le COVID» ou, selon George Stephanopoulos d’ABC, «les pénuries de nourriture et de carburant».

“Absurdité!” dit Collazo. La cause est claire. « Les manifestants criaient : ‘A bas le communisme !’ et ‘Libertad ! Liberté!'”

La représentante socialiste démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré: “Ils protestent contre le manque de matériel pendant la pandémie, en particulier le manque de fournitures médicales”.

Collazo est abasourdi. “Elle parle espagnol! Ne peut-elle pas écouter ce que dit le peuple cubain ? « Libertad » signifie « liberté » ! » C’est vrai que les Cubains veulent de la nourriture, “mais si vous n’avez pas de liberté, vous n’avez pas de nourriture”.

Certains disent que les Cubains manquent de nourriture à cause de ce qu’Ocasio-Cortez appelle l’embargo « absurdement cruel » de l’Amérique.

L’embargo est absurde et contre-productif.

Mais cela manque le point.

« Faites des recherches sur ce qu’est l’embargo ! Les médicaments, la nourriture et tout cela peuvent être échangés », explique Collazo.

Oui, ils peuvent. L’Amérique exempte les aliments et les médicaments de son embargo.

En outre, au moins 80 autres pays font du commerce avec Cuba.

La vraie raison des pénuries et de la souffrance à Cuba est le communisme. « Lorsque le gouvernement contrôle votre entreprise, dit Collazo, les gens n’ont pas de nourriture. Toutes les ressources finissent entre les mains de l’État.

D’autres « idiots utiles » américains, comme Michael Moore, font l’éloge des services « gratuits » de Cuba.

Dans son documentaire “Sicko”, Moore a emmené un groupe d’Américains dans un hôpital cubain et a célébré la façon dont ils ont reçu des soins de santé gratuits.

Mais Collazo souligne que “gratuit” est trompeur. « Allez dans un hôpital à Cuba, ils n’ont même pas d’aspirine ! Ouais, (soins de santé) gratuits. (Mais) c’est horrible.

Lorsque les récentes manifestations ont commencé, un journaliste a demandé à l’attachée de presse du président Joe Biden, Jen Psaki : « Pensez-vous que les gens quittent Cuba parce qu’ils n’aiment pas le communisme. Elle a répondu : « Ils sont opposés à l’oppression (et) à la mauvaise gestion du gouvernement.

Elle ne condamnerait pas le communisme par son nom.

Heureusement, quelques jours plus tard, son patron l’a fait. “Le communisme est un système défaillant, un système universellement défaillant”, a déclaré Biden. “Je ne vois pas le socialisme comme un substitut très utile.”

Tant mieux pour Biden d’avoir dit ça.

Collazo souhaite qu’il en fasse plus.

« Le peuple cubain ne demande pas d’intervention militaire », dit-il. Au lieu de cela, « Demandez au président des États-Unis de fournir Internet ».

Les manifestations actuelles « se sont produites spontanément », dit Collazo, « à cause des médias sociaux. C’est pourquoi le régime n’était même pas au courant… ils ont été surpris par l’énorme quantité d’individus qui sont sortis en même temps.

À cause de cela, le gouvernement cubain a maintenant fermé le seul fournisseur d’accès Internet de l’île. Les futures manifestations seront cachées au reste du monde.

Les États-Unis pourraient transmettre Internet à Cuba.

Je ne sais pas si cela ferait une différence.

Mais Collazo pense que oui. « C’est historique. À Cuba, nous n’avons jamais vu cela.

John Stossel est l’auteur de “Give Me a Break: How I Exposed Hucksters, Cheats, and Scam Artists and Became the Scourge of the Liberal Media”.