Liberté pour les membres d’un gang latino accusés de viol collectif à Saragosse

27/10/2021 à 19:36 CEST

Fv

Le juge a décidé de libérer les six membres du gang latino Dominicans Don’t Play qui étaient en prison pour avoir prétendument viol collectif à une jeune fille de 22 ans, en Saragosse. L’accusation était basée sur des vidéos localisées par la police et dans lesquelles on voit comment un groupe de jeunes abuse sexuellement, apparemment, de la femme.

Récemment, la victime présumée a témoigné devant le juge et a demandé que l’affaire soit archivée car tout ce qui reflète les vidéos utilisées pour l’accusation des membres du gang « c’était volontaire ». En fait, elle a elle-même demandé la libération de l’accusé.

Dans une ordonnance rendue cet après-midi, le magistrat du Tribunal d’Instruction numéro 7 de Saragosse précise que la prétendue lésée « n’a pas voulu », le jour de sa déposition, le 25 octobre dernier, « compléter sa déposition même après avoir été informée que s’il ne le faisait pas, la mise en liberté » des accusés, qui étaient en prison provisoire, pourrait être ordonnée.

De même, le juge recueille dans sa résolution que la personne prétendument violée elle-même, comme semblent le montrer les vidéos intervenues par la Police, manifeste son intérêt à ce que la procédure soit terminée « et qu’elle n’est plus jamais rappelée car elle n’a pas l’intention d’y assister. «

Difficultés à prouver les crimes

De même, cette personne a indiqué qu’il n’avait pas peur des accusés et qu’il était convaincu qu’ils n’allaient rien lui faire. Compte tenu de cette situation, et de la position même du procureur, en faveur de la libération, le magistrat soutient qu’il est laissé sans fondement pour poursuivre la procédure pour détention illégale présumée (enlèvement) et même pour agression sexuelle, bien que dans ce dernier cas tout soit soumis à l’apparition de déclarations attestant que les relations n’étaient pas consensuelles.

Les agresseurs présumés libérés sont Enock AM, Pablo SM, Miguel LV, Steven VM, Juan F. et Jesús EB Carmen Sánchez Herrero, l’avocate de la défense de Steven, s’est déclarée « satisfaite » de la mesure du juge, qui, a-t-il rappelé, a été demandée par les avocats de tous les prévenus.

L’affaire commence à partir de découverte fortuite de 16 fichiers vidéo extrait de matériel saisi au cours d’une opération policière contre le gang latin. Plusieurs hommes apparaissent dans les enregistrements et certains d’entre eux, en particulier deux, maintiennent rapports sexuels avec une femme.

Dans les déclarations de lundi dernier, le plaignant n’a pas voulu répondre aux questions de la défense. Carmen Sánchez, a assuré que la jeune femme avait demandé au juge en charge du dossier d’archiver l’affaire et de libérer ceux qui sont emprisonnés pour cette cause car tout était « volontaire ».

Cependant, Une autre source a alors déclaré qu’il avait déclaré qu’elle avait subi un « confinement », qu’ils ne la laisseraient pas quitter l’appartement où les événements se sont produits, et qu’ils lui ont présenté une bouteille.. Le procureur a influencé ce point afin de clarifier des images et des événements qui se seraient produits sur le sol où les vidéos ont été enregistrées.

16 vidéos découvertes

En ces une attitude de soumission est observée chez les femmes qui peut révéler qu’elles ont consommé de l’alcool ou des substances narcotiques ou psychotrope. De même, il ressort des images qu’elle reçoit un traitement humiliant et humiliant, parmi les chants et les rires des hommes. Dans les différents enregistrements on dirait aussi que l’un de ces présents se masturbe tandis qu’un autre s’approche de la femme avec son pantalon baissé, ainsi qu’un autre participant à qui la fille exécute un fellation.

À la suite de l’enquête menée par la brigade régionale d’information de la préfecture de police d’Aragon depuis septembre 2020, en février de cette année, le juge d’instruction a autorisé une entrée et une inscription dans un l’adresse du Rue Antonio Maura, bien que des entrées aient également été faites dans d’autres maisons de l’Actur et Torrero.

Au cours des enquêtes sur la rue Maura, il a été trouvé un téléphone de type iPhone S5 d’où le 16 fichiers vidéo.

Le groupe Dominicans Don’t Play est sous le feu des projecteurs des forces de sécurité depuis plusieurs années. Au cours des dernières années, plusieurs enquêtes ont été menées qui ont démantelé le démantèlement de différents gangs de confessions différentes mais tous basés sur la loyauté au groupe, dans les cérémonies d’initiation et dans la conduite d’activités hors la loi. , y compris la confrontation violente avec des membres d’autres organisations considérées comme des ennemis.