Liberty a nommé deux éminents sympathisants de Trump comme boursiers universitaires ⋆ .

La Liberty University, en proie à un scandale au cours de l’année dernière, tente de changer de marque en nommant Mike Huckabee et Mike Pompeo dans leur nouvelle classe de boursiers.

Crédit photo: Alex Hanson via Wikimedia Commons

Le Collège évangélique a dû faire face aux retombées des nombreuses histoires de Jerry Falwell Jr. L’ancien président de l’université et grand partisan de Trump a été séparé de Liberty après un scandale sexuel. La situation se poursuit alors que Liberty a récemment annoncé une poursuite de 40 millions de dollars contre l’ancien employé.

Falwell Jr. a répondu au procès en tweetant: «L’université que j’ai construite a tout simplement déraillé! Triste. Sans leadership, le peuple périt. »

L’université que j’ai construite a tout simplement déraillé! Triste. Sans leadership, le peuple périt. https://t.co/yHJuHdWHxm – Jerry Falwell (@JerryFalwellJr) 17 avril 2021

Le Collège avance. Ils ont non seulement fait des boursiers Huckabee et Pompeo, ils ont également exploité l’activiste extrême anti-avortement Abbi Johnson et les croisés anti-LGBTQ David et Jason Benham.

Right Wing Watch rapporte: «Mike Pompeo a utilisé sa position de secrétaire d’État pour promouvoir l’agenda de la droite religieuse au pays et à l’étranger. Pompeo est un favori de longue date de la droite religieuse qui, en tant que membre du Congrès, a promu le nationalisme chrétien et s’est associé à des militants anti-musulmans.

Le site dit de Mike Huckabee: «L’ancien gouverneur de l’Arkansas est le président honoraire de l’opération de vote de droite religieuse My Faith Votes, qui était active lors des élections de 2020. L’année dernière, Huckabee a déclaré: «La redéfinition du genre et de l’identité sexuelle est la« plus grande menace »pour la fibre morale de l’Amérique», et a blâmé l’existence des personnes transgenres sur l’échec des églises chrétiennes à enseigner une «norme biblique de masculinité et de féminité».