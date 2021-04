Liberty Counsel envoie un e-mail trompeur à propos de Bill Gates et de Pandemics ⋆ .

Le Liberty Counsel, d’extrême droite, a envoyé mardi un e-mail à ses partisans dénonçant les passeports vaccinaux et accusant Bill Gates de travailler à faire des États-Unis une «Chine communiste».

Photo par . / .

«Bien avant COVID, un plan a été élaboré pour voler votre liberté. COVID a été le tremplin pour amener les gens à renoncer à la liberté pour la «sécurité». Maintenant, les forces obscures poussent la plus grande répression contre la liberté à ce jour – cela vient directement de la Chine communiste sous le couvert d’un “ passeport vaccinal ” pour restreindre les voyages et l’entrée aux entreprises et aux événements sur la base des directives du gouvernement. L’Amérique s’inclinera-t-elle devant Big Tech et une application qui suivra où vous achetez des produits d’épicerie, dînez, faites des emplettes, travaillez, allez à l’école, assistez à un rassemblement politique ou même allez à l’église? Quelques États repoussent maintenant, mais nous avons besoin de plus de repoussage! » a écrit le président de Liberty Counsel, Mat Staver.

Il a ensuite fait une diatribe sur la façon dont Gates, un philanthrope milliardaire qui a consacré d’énormes portions de sa fortune pour éradiquer les maladies et la pauvreté dans le monde entier, est censé être le chef de file d’un sinistre complot visant à priver les gens de leur liberté individuelle.

«Bien avant le COVID-19, Bill Gates se préparait déjà. Il a fait une conférence TED sur les épidémies en 2015. Il était révélateur que la toute première chose à laquelle il accordait la priorité n’était pas les médicaments ou les fournitures hospitalières. Non, la première chose que Bill Gates réclamait dans une épidémie était «la surveillance et les données», » dit Staver.

C’est vrai – Gates a averti en 2015 que la prévention des pandémies nécessitait «une surveillance et des données» sur des bactéries et des virus encore inconnus, comme le SRAS-COV-2, afin que leurs origines et leurs voies de transmission puissent être retracées et que leurs pathologies puissent se faire comprendre.

Les données de santé publique sont également cruciales dans cet effort, a expliqué Gates de manière prophétique dans son discours TED:

Quels sont les éléments clés? Premièrement, nous avons besoin de systèmes de santé solides dans les pays pauvres. C’est là que les mères peuvent accoucher en toute sécurité, les enfants peuvent recevoir tous leurs vaccins. Mais aussi là où nous verrons l’épidémie très tôt. Nous avons besoin d’un corps de réserve médicale: beaucoup de gens qui ont la formation et les antécédents qui sont prêts à partir, avec l’expertise. Et puis nous devons jumeler ces médecins avec les militaires. profiter de la capacité de l’armée à se déplacer rapidement, à faire de la logistique et à sécuriser les zones. Nous devons faire des simulations, des jeux de germes, pas des jeux de guerre, pour voir où se trouvent les trous. La dernière fois qu’un match contre les germes a été fait aux États-Unis, c’était en 2001, et ça ne s’est pas très bien passé. Jusqu’à présent, le score est celui des germes: 1, des personnes: 0. Enfin, nous avons besoin de beaucoup de R&D de pointe dans les domaines des vaccins et des diagnostics. Il y a de grandes avancées, comme le virus Adeno-associated, qui pourraient fonctionner très, très rapidement. Maintenant, je n’ai pas de budget précis pour ce que cela coûterait, mais je suis tout à fait sûr que c’est très modeste par rapport aux dommages potentiels. La Banque mondiale estime que si nous avons une épidémie mondiale de grippe, la richesse mondiale diminuera de plus de trois billions de dollars et nous aurions des millions et des millions de morts. Ces investissements offrent des avantages significatifs au-delà du simple fait d’être prêt pour l’épidémie. Les soins de santé primaires, la R&D, ces choses réduiraient l’équité mondiale en matière de santé et rendraient le monde plus juste et plus sûr.

Staver a déclaré que Gates «faisait tout son possible pour avoir des dossiers médicaux électroniques afin que les dossiers médicaux privés puissent être partagés instantanément avec des millions d’autres», a poursuivi Staver. «Gates a continué à appeler cela un ‘échec mondial’ de ne pas avoir ces choses en place, mais nous ne devions pas nous inquiéter car il ‘peut construire un très bon système de réponse’. Gates et d’autres avaient prévu depuis des années de profiter de la peur créée par une maladie endémique.

Non seulement cette pure folie, c’est une déclaration imprudente et irresponsable. Gates, ainsi que des experts en santé publique du monde entier, ont sonné pendant des années l’alarme selon laquelle les épidémies deviendraient plus fréquentes. Les principales causes d’épidémies – d’Ebola à Zika en passant par le COVID-19 – sont la déforestation, la perte d’habitat et la réduction des populations d’espèces sauvages indigènes.

Tous ces facteurs, cependant, sont les symptômes d’un problème plus grave et de la plus grande menace existentielle à laquelle notre espèce est confrontée: le changement climatique anthropomorphique ou causé par l’homme.

Lisez le courriel complet de Staver ici.