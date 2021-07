Liberty engage la journaliste Sophie Beresiner à la tête du contenu

in

Sophie Beresiner a plus de vingt ans d’expérience dans la rédaction de luxe // Liberty embauche Sophie Beresiner au poste nouvellement créé de responsable mondial du contenu // Beresiner rejoint ses fonctions le 2 août et rapportera à la directrice marketing Madeleine Macey // Elle a récemment dirigé le équipe de lancement éditorial de la marque mondiale de médias technologiques Buro.UK

Liberty a nommé la journaliste Sophie Beresiner au poste nouvellement créé de responsable mondial du contenu.

Beresiner supervisera les équipes de production créative, éditoriale et médias sociaux du grand magasin.

Elle entrera en fonction le 2 août et rendra compte à la directrice du marketing de Liberty, Madeleine Macey.

Cela inclura la gestion de l’équipe interne de créateurs de contenu du détaillant, qui crée toutes ses images et copies ainsi que le magazine trimestriel The Liberty Book.

Beresiner a récemment dirigé l’équipe de lancement éditorial de la marque mondiale de médias technologiques Buro.UK.

Avant cela, elle a travaillé pendant sept ans en tant que directrice beauté du magazine Elle UK.

Elle écrit actuellement une chronique d’intérêt pour les femmes pour le Sunday Times Style.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sophie dans l’équipe Liberty. Après la refonte de notre plate-forme de site l’année dernière et le succès continu du commerce électronique, cela démontre une fois de plus notre orientation ciblée vers la croissance numérique, en plaçant le contenu au premier plan de notre stratégie à la fois en ligne et hors ligne », a déclaré Macey.

« Son expérience dans ce domaine, ainsi que son énergie et son enthousiasme signifient qu’elle sera un élément précieux de l’équipe de création et de communication qui pilotera cette partie importante de l’entreprise. »

Beresiner sera basé dans les bureaux récemment rénovés de Liberty à Londres, Lasenby House.

