Libes, la première plate-forme au monde pour connecter les joueurs et les utilisateurs d’eSports en faisant la publicité d’une entreprise …

Liberal Mind Co, .Ltd., Adresse : Chiyoda-ku, Tokyo, Directeur représentant : Yoshikazu Kai, a lancé l’offre initiale de pièces (IEO) de son jeton natif « BES Token (Battle eSports Coin) », qui sera émis en tant que gouvernance token pour Libes, la première plate-forme eSports au monde développée par Liberal Mind Co., Ltd., le 1er janvier 2022 (GMT + 8), sur « CAPEX », l’échange de crypto-monnaie en Mongolie.

Libes est une plate-forme créée par une organisation autonome décentralisée (DAO) qui vise à créer une nouvelle forme de divertissement pour les joueurs et les utilisateurs en relevant le défi de résoudre divers problèmes dans le domaine en croissance rapide de l’esport.

Les jetons BES fonctionnent comme une monnaie dans le jeu et sont nécessaires pour que les utilisateurs puissent acheter des points à offrir aux joueurs d’eSports au sein de Libes et servent en même temps de droit de vote pour la plate-forme.

CAPEX est un échange de crypto-monnaie mongol approuvé et utilisé par les principales institutions financières du monde, et attire l’attention mondiale pour sa croissance accélérée, y compris la possibilité de retirer des fonds aux banques en Mongolie.

L’alliance commerciale avec CAPEX et l’IEO des jetons BES améliorera encore la commodité et la fiabilité des jetons BES, et Libes continuera de contribuer à l’expansion de l’esport à travers ses diverses initiatives.

Le point de vue du trading de jetons BES sur CAPEX

Libes est un projet révolutionnaire qui résoudra les différents problèmes de l’esport et est une plate-forme qui apportera de nouveaux développements au domaine en croissance rapide de l’esport. Libes est une plate-forme qui apportera de nouveaux développements au domaine en pleine croissance de l’esport. Il relèvera le défi de résoudre les problèmes auxquels les eSports ont été confrontés jusqu’à présent et créera une nouvelle forme de divertissement pour les joueurs et les utilisateurs.

L’eSport étant un domaine émergent, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre en termes d’environnement autour des joueurs et d’attraction de nouveaux fans, etc. En particulier, pour la plupart des joueurs professionnels, le principal moyen de gagner de l’argent est d’obtenir d’excellents résultats dans les tournois. et gagner des prix en argent, ou pour trouver des sponsors et collecter des fonds. Cependant, à l’exception de quelques-uns, la plupart des joueurs seront éliminés à moins qu’un grand nombre de tournois ou de sponsors ne soient trouvés. Si le nombre d’acteurs n’augmente pas, le développement de l’industrie ralentira également et la création d’un écosystème est un défi pour le développement de l’industrie dans son ensemble. Libes est un projet révolutionnaire qui a été lancé pour analyser ces problèmes et rechercher des solutions à travers diverses initiatives.

Réaliser une nouvelle plateforme pour les joueurs et les utilisateurs à construire ensemble

Libes mettra en œuvre une variété de fonctionnalités permettant aux joueurs de s’engager dans des activités économiques, telles que 0% de commission pour la réception de cadeaux, le retour de commission pour prédire les profits et les pertes et le retour de commission pour la vente de NFT. En utilisant ces fonctionnalités, les joueurs pourront participer à des activités économiques jamais possibles auparavant. De plus, l’environnement permettant aux fans de soutenir les joueurs dans l’esport n’est pas encore complètement développé, mais avec des fonctionnalités telles que les cadeaux, les fans pourront soutenir directement les joueurs.

Le rôle des jetons BES

Les jetons BES ont le droit de vote en tant que jetons du gouvernement Libes et peuvent également être utilisés comme prix pour des tournois d’esports et pour acheter des points au sein de Libes. Cela permet également aux joueurs d’esports non capitalistes d’acquérir des jetons BES pour gouverner Libes. Libes sera une plate-forme reliant les joueurs et les utilisateurs d’eSports du monde entier, et les jetons BES joueront un rôle dans le soutien de Libes.

En outre, Libes prévoit d’ouvrir le « Libes NFT Store », où les événements de tournois eSports et les droits de jouer ensemble seront convertis en NFT, permettant aux joueurs de gagner des commissions et aux utilisateurs de posséder les scènes et les droits célèbres comme les leurs. les atouts.

En octobre 2021, nous avons exposé à la Blockchain Expo Tokyo Autumn, à laquelle ont participé de nombreux projets de l’industrie, et en novembre, nous avons exposé à la Dubai Blockchain Expo et faisons la promotion active de nos produits. Nous avons également signé un accord de parrainage avec Xeno, l’équipe professionnelle officielle du jeu populaire « Wilderness Action », afin d’accélérer davantage le projet vers la version bêta.

Révéler

Offrir un cadeau est le fait pour les téléspectateurs et les fans de donner un pourboire en ligne en ligne pour du contenu publié sur Internet. Les cadeaux deviennent de plus en plus populaires comme moyen de soutenir directement les joueurs et d’acquérir un sentiment d’unité. Alors que les événements deviennent plus difficiles à organiser et que les événements en ligne sont à la hausse, le monde des affaires commence à prêter attention aux cadeaux publicitaires.

Activités Libes

Libes vise à stimuler le marché mondial des eSports, et la première étape de cet effort sera de soutenir les eSports au Japon. 1% des recettes de Libes seront utilisés pour faire don d’équipements d’esports aux établissements d’enseignement.

La convention internationale sera co-parrainée avec Mesa

Libes s’est associé à Mesa (Mongolian Esports Association) pour accueillir le tournoi international PUBG du 27 décembre 2021 au 4 janvier 2021. Le prix du tournoi sera payé en monnaie légale et en jetons BES, avec pour objectif les jetons BES. devenir la devise propriétaire du marché des sports électroniques à l’avenir. Le match sera retransmis sur une chaîne de télévision mongole.