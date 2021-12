L’Ibex 35 baisse de 1,22% et repasse sous les 8.400 points

12/02/2021

Le à 09:40 CET

PE

Les Ibex 35 a démarré la séance ce jeudi avec une baisse de 1,22%, ce qui a conduit le sélectif à être dans le 8 349,4 entiers à 9h01, dans un contexte marqué par l’évolution du nouveau variant omicron et par des doutes et incertitudes sur la Efficacité de vaccins contre cette nouvelle souche de Covid-19, avec de nouvelles restrictions et confinements.

Après avoir clôturé hier sur une hausse de 1,78%, le sélectif Madrid s’est à nouveau réveillé sous le niveau psychologique des 8.400 points, dans une journée où le Trésor Public prévoit de placer entre 1 750 et 3 250 millions euros lors d’une adjudication d’obligations d’Etat par laquelle débuteront les émissions correspondant au mois de décembre.

En Espagne, les données sur le chômage et l’affiliation à la sécurité sociale sont également connues. Concrètement, le chômage a enregistré son meilleur mois de novembre de son histoire, avec 74 381 chômeurs en moins et un nombre record de contrats, tandis que la Sécurité sociale a gagné 61 768 affiliés en moyenne en novembre et en a ajouté 109 451 sans saisonnalité.

Dans les premières mesures de la séance de ce jeudi, tous les titres étaient cotés en rouge, menés par Solaria (-2,24 %), Siemens Gamesa (-2,11 %), ArcelorMittal (-1,98 %), ACS (-1,94 %), Meliá Hotels International (-1,69 %) et Iberdrola (-1,67 %).

Le reste de sacs européens ils se sont réveillés avec des baisses de plus de 1% dans le cas de Francfort, Londres et Paris.

En revanche, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, référence pour le Vieux Continent, s’établissait à 69 dollars, après avoir progressé de 1,4%, tandis que le Texas s’établissait à 66 dollars, après avoir progressé de 1,3%.

Enfin, le cours de l’euro face au dollar s’est établi à 1,1315 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 75 points de base, le taux d’intérêt exigé sur l’obligation à dix ans à 0,418%.