L’Ibex 35 continue sous les 8.400 après avoir perdu 0,26% à l’ouverture

10/12/2021 à 09:23 CET

L’Ibex 35 a débuté la séance ce vendredi avec une baisse de 0,26%, ce qui a conduit le sélectif à être à la 8 377,4 nombres entiers à 9h01, en attendant la publication des données de l’IPC aux Etats-Unis pour le mois de novembre et dans un contexte où les marchés continuent d’attendre l’évolution de la variante omicron du Covid-19.

Après avoir clôturé hier sur une baisse de 0,9%, plombé par la valeurs touristiques, le Madrid sélectif s’est réveillé en dessous du niveau psychologique de 8.400 points, avec des investisseurs en attente de cette variante, qui semble plus transmissible, mais plus douce que les autres variantes, bien que des doutes persistent sur la protection des vaccins.

Dans les premières mesures de la session Ce vendredi, les plus fortes baisses ont été enregistrées par BBVA (-1,14%), Siemens Gamesa (-1,13%), Amadeus (-0,78%), Iberdrola (-0,75%), Acciona (-0,5%) et Santander (-0,3% ), tandis qu’à l’opposé se trouvaient Inditex (+ 0,73%), Endesa (+ 0,26%), Bankinter (+ 0,23%) et Grifols (+ 0,21%).

Le reste des bourses européennes s’est réveillé avec des baisses de 0,4% dans le cas de Francfort, Paris et Londres.

En revanche, le prix de baril de pétrole La qualité du Brent, référence pour le Vieux Continent, s’est établie à 74 dollars, après avoir reculé de 0,16 %, tandis que le Texas s’est établi à 70 dollars, après avoir progressé de 0,06 %.

Finalement, le cours de l’euro par rapport au dollar il a été placé à 1,1295 ‘greenback’, tandis que la prime de risque espagnole s’élevait à 71 points de base, avec le taux d’intérêt exigé pour l’obligation à dix ans à 0,382 %.