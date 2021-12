L’Ibex 35 démarre à plat avec ses vues fixées sur 8.700

30/12/2021

L’Ibex 35 a démarré la séance ce jeudi avec comportement plat (-0,07%), ce qui a conduit le sélectif à être dans le 8 667,76 entiers à 9h01, dans un contexte où les investisseurs sont toujours conscients de l’évolution de la variante omicron, ainsi que des restrictions imposées par les pays pour stopper la pandémie.

En Espagne, le Commission de la santé publique, dans laquelle les communautés autonomes et le ministère de la Santé sont représentés, a convenu hier « à l’unanimité » réduire la quarantaine de tous les positifs pour Covid-19 à sept jours, contre dix actuellement.

Ainsi, après avoir cédé 0,17% hier, le sélectif madrilène s’est réveillé dans sa dernière séance de l’année avec un œil sur le niveau psychologique de 8 700 points, avec des marchés en attente de restrictions dans plusieurs pays européens et l’effet de la réduction des quarantaines.

Dans les premières mesures de la séance, le promotions plus élevées Ils ont été notés par Siemens Gamesa (+ 1,54%), Bankinter (+ 0,44%), Iberdrola (+ 0,39%), Inditex (+ 0,18%) et Caixabank (+ 0,17%), tandis que celui du côté opposé était Endesa (- 2,49 %), Grifols (-0,95 %), Telefónica (-0,8 %), Indra (-0,65 %), Sabadell (-0,56 %) et Repsol (-0,46 %).

Le reste des bourses européennes ils se sont également réveillés dans les tableaux dans le cas de Francfort, Paris et Londres.

D’autre part, le prix du baril de pétrole La qualité du Brent, référence pour le Vieux Continent, s’est établie à 78 dollars, après une baisse de 0,3%, tandis que le Texas s’établissait à 76 dollars, après une baisse de 0,3%.

Finalement, le cours de l’euro par rapport au dollar il a été placé à 1,1315 ‘greenback’, tandis que la prime de risque espagnole s’élevait à 74 points de base, avec le taux d’intérêt requis pour l’obligation à dix ans à 0,572 %.