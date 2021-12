L’Ibex 35 démarre décembre avec une hausse de 0,75% après avoir clôturé son pire mois depuis mars 2020

01/12/2021 à 09:27 CET

PE

Le bouquetin 35 a commencé la séance de ce mercredi avec un 0,75% d’augmentation, ce qui a conduit le sélectif à être dans le 8 367 nombres entiers à 9h01, après avoir sombré de 8,3% en novembre et signé son pire mois depuis mars 2020.

En ce début de dernier mois de l’année, le marché reste attentif à l’évolution de la nouvelle variante omicron dans un contexte marqué par le doute et l’incertitude sur l’efficacité des vaccins contre cette nouvelle souche de Covid-19, avec de nouvelles restrictions et confinements.

Dans les bars d’ouverture de la séance de ce mercredi, les plus grosses montées Ils ont été notés par Grifols (+ 4.11%), Inditex (+ 3.59%), Repsol (+ 1.91%), ArcelorMittal (+ 1.69%), IAG (+ 1.57%), Amadeus ( + 1.42%) et BBVA (+ 1.39 %), tandis qu’à l’opposé se trouvaient Telefónica (-4,5 %), Colonial (-1,69 %), Merlin Properties (-1,69 %), Cellnex Telecom (-0,73 %) et Cie Automotive (-0,57 %).

Le reste des bourses européennes s’est réveillé avec des hausses de 1% dans le cas de Francfort, Londres et Paris.

D’un autre côté, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, une référence pour le Vieux Continent, s’établissait à 71 dollars, après avoir progressé de 3%, tandis que le Texas s’établissait à 68 dollars, après avoir progressé de 3%.

Enfin, le cours de l’euro par rapport au dollar s’est établi à 1,1340 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 74 points de base, le taux d’intérêt exigé sur l’obligation à dix ans s’élevant à 0,428 %.