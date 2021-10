L’Ibex 35 économise 9 000 points avec une avance de 0,9%

26/10/2021 à 18:37 CEST

Le bouquetin 35 a réussi à clôturer à la barre des 9 000 points la séance de ce mardi, au cours de laquelle un Avance de 0,9%, dans un scénario marqué par la présentation des résultats commerciaux.

Les des hausses plus élevées de l’indice ont été présentés par Amadeus (+ 3,34 %), Arcelormittal (+ 2,9 %), IAG (+ 2,72 %), Siemens Gamesa (+ 2,72 %), Solaria (+ 2,53 %) , Iberdrola (+ 2,45 %), Endesa (+ 2,1 %) et Naturgy (+ 2,05 %). Au contraire, dans le terrain négatif mis en avant par Mapfre (-1,65%), Repsol (-1,18%), Bankinter (-1,05%), Sabadell (-0,74%), Fluidra (-0,64%), Grifols (-0,54%) et BBVA (-0,32%). . Enagás, qui présentait ce mercredi un bénéfice net de 307,3 millions d’euros (-11,9%), a vendu 0,08% en bourse.

Dans le marché continu, Les actions de Prisa ont bondi de 19,5% en séance, jusqu’à un prix de 0,668 euro, après que Vivendi a demandé au gouvernement l’autorisation de devenir l’actionnaire maximal de la firme avec 29,9% du capital.

D’autre part, lors de la séance de ce mercredi, on savait que les prix industriels en Espagne ont augmenté de 5,2% en août par rapport au mois précédent, leur plus forte hausse mensuelle depuis février 1975, et ils ont bondi de 23,6% en taux interannuel, près de six points de plus qu’en août 2020 et une croissance record en 44 ans, en raison de la hausse des prix de l’énergie.

Quant à reste des sacs européens, les progressions ont été de 0,76 % à Londres, 0,8 % à Paris, 1,01 % à Francfort et 0,58 % à Milan.

En revanche, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, référence pour le Vieux Continent, s’est établi à 86,24 dollars, en hausse de 0,3%, tandis que le Texas s’est établi à 84,44 dollars, après avoir progressé de 0,82%. Enfin, le cours de l’euro contre dollar s’est établi à 1,1586 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 63 points de base, le taux d’intérêt exigé sur l’obligation à dix ans s’élevant à 0,518%.