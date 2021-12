L’Ibex 35 grimpe de 0,88% et récupère 8 500 points

12/07/2021

L’Ibex 35 a démarré la séance ce mardi avec une hausse de 0,88%, ce qui a conduit le sélectif à s’établir à 8 513 entiers à 9h01, dans un contexte où ils apparaissent indications que la variante omicron pourrait provoquer des symptômes plus légers que les autres souches du coronavirus, étant donné que les hospitalisations en Afrique du Sud n’auraient pas augmenté malgré la propagation du virus.

Après avoir clôturé hier le jour de la Constitution en Espagne, avec un rebond de 2,4%, sa troisième hausse la plus élevée en 2021, le Madrid sélectif s’est réveillé en atteignant le niveau psychologique de 8 500 points, au cours d’une journée où, d’une part, la peur de la La variante omicron semble se modérer et dans laquelle, en revanche, les investisseurs surveilleront les données sur la production industrielle et l’indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, ainsi que les données finales sur le PIB du troisième trimestre de l’année. zone euro.

Dans les premières mesures de la séance de ce mardi, tous les titres étaient cotés en vert, mené par ArcelorMittal (+ 2,56%), Siemens Gamesa (+ 2,41%), IAG (+ 2,31%), Colonial (+ 2,16%), Meliá Hotels International (+ 1,97 %) , ACS (+ 1,79 %), Fluidra ( + 1,69%) et Repsol (+ 1,44%).

Le reste de sacs européens Ils se sont réveillés avec des hausses de 1,3 % pour Francfort et Paris et de 0,8 % pour Londres.

D’autre part, le prix du baril de pétrole La qualité du Brent, référence pour le Vieux Continent, s’est établie à 74 dollars, après avoir progressé de 1,72%, tandis que le Texas s’est établi à 70 dollars, après avoir progressé de 1,89%.

Enfin, le cours de l’euro contre dollar s’est établi à 1,1287 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 71 points de base, le taux d’intérêt exigé sur l’obligation à dix ans s’élevant à 0,361%.