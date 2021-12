L’Ibex 35 grimpe de 0,93% et atteint 8 300 points

06/12/2021 à 09:35 CET

PE

L’indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a ouvert la séance ce lundi, Jour de la constitution, avec une hausse de 0,93%, qui a permis au sélectif Madrid de s’échanger à 8 318 points dans une ouverture marquée par la hausse des valeurs touristiques.

Concrètement, les plus fortes augmentations au début de la négociation sur la Plaza de la Lealtad correspondaient à Actions Indra et AENA, avec une progression de 2% dans les deux cas, devant la hausse de 1,83% d’Amadeus et de 1,81% d’IAG.

A l’opposé de l’indice, les actions Grifols ont enregistré l’ouverture la plus négative, avec une baisse de 0,41%, suivie de Naturgy, avec une baisse de 0,24%.

Parmi les représentants de la secteur bancaire sur l’Ibex 35, l’action Santander a gagné 0,20% et Caixabank 0,35%, tandis que BBVA s’est apprécié de 0,86%, Bankinter de 0,58% et Sabadell de 1,53%.

Le reste des principales bourses du Vieux Continent s’échangeait également positivement en début de séance. Ainsi, le Ftse 100 londonien a progressé de 0,60% et le Cac 40 parisien de 0,61%, tandis que le Dax de Francfort a marqué une avance de 0,80%.