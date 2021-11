L’Ibex 35 ouvre avec une hausse de 0,76 %, au-dessus de 8 800 entiers

22/11/2021 à 09:23 CET

PE

Les Bouquetin 35 a démarré la séance ce lundi avec une hausse de 0,76%, qui a mené le sélectif à 8.819,3 entiers à 9h01, avec Telefónica en tête des bénéfices, marquant une hausse de 3,24%, dans un contexte marqué par l’offre d’achat des actions (OPA) de KKR sur Telecom Italia.

En dehors de cette opération, Les investisseurs seront dans l’attente cette semaine des nouvelles restrictions dérivées du Covid-19 et du confinement général de la population qui débute ce lundi en L’Autriche.

Les Les principales références macroéconomiques de cette semaine seront les données PMI pour les services et l’industrie pour les principales économies, commandes de biens durables aux États-Unis, données hebdomadaires sur l’emploi et stocks de pétrole. De plus, cette semaine sera marquée par Thanksgiving aux États-Unis et le Black Friday.

Ainsi, après s’être effondré de 3,61% la semaine dernière, le sélectif madrilène s’accrochait au niveau psychologique des 8.800 entiers dans une séance au cours de laquelle les investisseurs connaîtront les principaux opérateurs européens qui seront secoués par l’OPA de KKR sur Telecom. Italie.

Dans les premières mesures de la séance de ce lundi, les plus grosses promotions ont été enregistrées par Telefónica (+ 3,24 %), IAG (+ 1,98 %), Amadeus (+ 1,46 %), Sabadell (+ 1,31 %), Cellnex Telecom (+ 1,26 %), ArcelorMittal (+1, 25 %) et BBVA (+ 1,2 %) , tandis qu’à l’opposé se trouvaient Siemens Gamesa (-1,87 %), Iberdrola (-0,55 %), Red Eléctrica (-0,28 %) et PharmaMar (-0,27 %).

Le reste des bourses européennes a ouvert avec des hausses de 0,2% dans le cas de Francfort, Paris et Londres.

D’un autre côté, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, référence pour le Vieux Continent, s’établissait à 79 dollars, avec une hausse de 0,22%, tandis que le Texas s’établit à 76 dollars, après avoir progressé de 0,41%.

Enfin, le cours de l’euro par rapport au dollar s’est établi à 1,1268 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 72 points de base, le taux d’intérêt exigé sur l’obligation à dix ans s’élevant à 0,389 %.