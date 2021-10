L’Ibex 35 perd 9 000 à l’ouverture avec une baisse de 0,2%

27/10/2021 à 9h37 CEST

L’Ibex 35 a débuté la séance ce mercredi avec une baisse de 0,2%, ce qui a conduit le sélectif à être aus 8 983,5 entiers à 9h01, dans une journée marquée à nouveau par des résultats commerciaux, notamment Santander, Iberdrola et Red Eléctrica.

Ainsi, après avoir clôturé hier avec une hausse de 0,9%, le sélectif madrilène a démarré la séance en dessous du niveau psychologique de 9 000 nombres entiers, en attendant de connaître également les commandes de biens durables en provenance des États-Unis, les stocks hebdomadaires de brut et la décision de taux d’intérêt de la Banque du Canada.

Dans les premières mesures de la session Ce mercredi, les plus fortes baisses ont été notées par Santander (-1,21%), Amadeus (-0,91%), Inditex (-0,74%), Solaria (-0,66%) et Indra (-0,65%), tandis qu’à l’inverse Côté étaient Iberdrola (+ 0,87%), Bankinter (+ 0,83%), Merlin Properties (+ 0,32%) et Mapfre (+ 0,22%).

Le reste des bourses européennes ils ont ouvert dans le rouge avec des pertes de 0,2% pour Francfort et 0,1% pour Paris et Londres.

D’autre part, le prix du baril de Le pétrole de qualité Brent, une référence pour le Vieux Continent, était à un prix de 84 dollars, avec une baisse de 0,98%, tandis que le Texas s’établissait à 83 dollars, après avoir reculé de 1,17%.

Finalement, le cours de l’euro par rapport au dollar il a été placé à 1,1613 ‘greenback’, tandis que la prime de risque espagnole s’élevait à 62 points de base, le taux d’intérêt exigé pour l’obligation à dix ans s’élevant à 0,522%.