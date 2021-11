L’Ibex 35 progresse de 1% et s’établit à 8 500 points

29/11/2021

Le à 09:28 CET

PE

L’Ibex 35 a démarré la séance ce lundi avec une hausse de 1,16 %, qui a conduit le sélectif à s’élever à 8 500,4 à 9h01, dans un contexte marqué par les craintes des investisseurs face à la nouvelle variante de la Covid-19 détecté en Afrique du Sud, qui a provoqué son effondrement vendredi, avec une chute de près de 5%.

Ainsi, le sélectif de Madrid et les principales places européennes ont commencé la semaine au vert dans un scénario de nouvelles restrictions pour faire face à la pandémie et dans lequel l’apparition de la nouvelle souche de Covid-19 détériore le moral des investisseurs.

Ainsi, le reste des Bourses européennes s’échangeait également avec des gains supérieurs à 1% dans le cas de Francfort, Londres et Paris.

De même, outre l’évolution de la nouvelle variante omicron, les investisseurs connaîtront cette semaine les données macroéconomiques, telles que l’IPC dans la zone euro et en Espagne, les indices PMI de la Chine et de l’Allemagne, et les données sur l’emploi aux États-Unis.

Par ailleurs, une nouvelle réunion de l’OPEP+ et de ses partenaires se tiendra, un rendez-vous qui deviendra plus important après la libération de réserves par les Etats-Unis et d’autres pays face aux pressions inflationnistes, ainsi que les nouvelles restrictions de déplacements .

Dans les bars d’ouverture de la séance de ce lundi, la plupart des titres étaient cotés en vert, mené par ArcelorMittal (+ 3,24 %), IAG (+ 2,96 %), Sabadell (+ 2,48 %), BBVA (+ 2,27 %), Ferrovial (+ 2,25 %), Santander (+ 2,1 %), Repsol (+ 1,9 %) , Acerinox (+ 1,83%) et Inditex (+ 1,6%), tandis que de l’autre côté se trouvaient Red Eléctrica (-0,23%), Endesa (-0,17%) et Viscofan (-0,09%).

D’un autre côté, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, une référence pour le Vieux Continent, s’établissait à un prix de 74 dollars, après avoir progressé de 4,6%, tandis que le Texas s’établissait à 71 dollars, après avoir progressé de plus de 5%.

Enfin, le cours de l’euro contre dollar s’est établi à 1,1262 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 75 points de base, le taux d’intérêt exigé sur l’obligation à dix ans s’élevant à 0,430 %.