L’Ibex 35 rebondit de 0,3% et récupère 9 100 points

11/10/2021

Les Ibex 35 a démarré la séance ce mercredi avec un 0,3% d’augmentation, ce qui a conduit le sélectif à être en les 9 102,5 entiers à 9h01, dans une journée encore marquée par la présentation des résultats d’activité, dont Naturgy, et par la publication des données de l’IPC aux Etats-Unis.

En Espagne, les investisseurs seront attentifs au Trésor Public, Un organisme dépendant du ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique, qui prévoit de capter entre 4 500 millions et 5 500 millions de lettres ce mercredi dans une nouvelle vente aux enchères de lettres à 6 et 12 mois.

Lors de la dernière émission de bons à 6 et 12 mois du 5 octobre, le Trésor a placé 4 990,65 millions d’euros, avec un rendement de -0,630% pour la dette à 6 mois et de -0,571% pour la dette à 12 mois.

Dans les bars d’ouverture de la séance de ce mercredi, les plus grosses promotions ont été enregistrées par Sabadell (+1,25 %), Repsol (+1,24 %), IAG (+1,23 %), Caixabank (+1,2 %), Santander (+ 0,94 %) et BBVA (+0,9 %), tandis qu’à l’opposé se trouvaient Solaria (- 0,38%), Grifols (-0,31%), Red Eléctrica (-0,31%), et Naturgy (-0,22%).

Le reste de sacs européenss a ouvert avec des gains de 0,1% dans le cas de Francfort, Paris et Londres.

En revanche, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, référence pour le Vieux Continent, s’établissait à 85 dollars, en hausse de 0,65%, tandis que le Texas s’établissait à 84 dollars, après une avance de 0,25%.

Enfin, le cours de l’euro face au dollar s’est établi à 1,1568 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 67 points de base, le taux d’intérêt exigé sur l’obligation à dix ans à 0,394%.