L’Ibex 35 se lève à plat, dans le but de récupérer les 8.700

29/12/2021 à 09:24 CET

L’Ibex 35 a démarré la séance ce mercredi avec comportement plat (+0,04%), qui a conduit le sélectif à 8 692,6 entiers à 9h01, dans un contexte où les investisseurs ont abaissé le niveau d’alerte sur l’impact potentiel qu’omicron, la nouvelle variante du Covid-19, peut provoquer sur l’économie croissance, grâce à un taux d’hospitalisations plus faible par rapport aux variantes précédentes.

Ainsi, après avoir rebondi de 0,77% hier pour la cinquième journée consécutive, le sélectif Madrid s’est réveillé les yeux rivés sur le niveau psychologique de 8 700 points, avec des marchés en attente de restrictions dans plusieurs pays européens et l’effet de la réduction des quarantaines.

En Espagne, Conseil Interterritorial Il abordera vraisemblablement aujourd’hui une éventuelle réduction des quarantaines de dix à cinq jours, comme déjà proposé par différentes autonomies et partis politiques et d’autres pays ont déjà adopté.

Dans les premières mesures de la séance, les plus grosses promotions ont été enregistrées par IAG (+ 1,17%), ACS (+ 0,65%), Acciona (+ 0,54%), Indra (+ 0,53%), Solaria (+ 0,53%) et Aena (+ 0,5%), tandis que sur le côté opposé était Repsol (-0,53 %), Grifols (-0,49 %), Siemens Gamesa (-0,33 %) et BBVA (-0 , 32 %).

le reste des sacs européens ils se sont réveillés avec des baisses de 0,1% dans le cas de Francfort et de Paris, tandis que Londres se négociait en hausse (+0,8%).

D’autre part, le prix du baril de pétrole La qualité du Brent, référence pour le Vieux Continent, s’est établie à 79 dollars, après avoir progressé de 0,5%, tandis que le Texas s’est établi à 76 dollars, après avoir progressé de 0,3%.

Finalement, le cours de l’euro par rapport au dollar il a été placé à 1,1296 ‘greenback’, tandis que la prime de risque espagnole s’élevait à 74 points de base, avec le taux d’intérêt requis pour l’obligation à dix ans à 0,522%.