L’Ibex 35 se réveille à plat et reste en dessous de 9 100

16/11/2021 à 09:20 CET

PE

L’Ibex 35 a démarré la séance ce mardi avec comportement plat (-0,04%), qui a conduit le sélectif à s’établir à 9 092,5 entiers à 9h01, dans une journée où les investisseurs se tournent vers les États-Unis, après la très attendue visioconférence entre son président, Joe Biden, et son homologue chinois, Xi Jinping, et la signature, d’autre part, d’un projet de loi d’infrastructure pour le pays nord-américain doté de plus d’un milliard d’euros.

Plus précisément, Biden a exhorté le président chinois à ne pas convertir le « compétence« qui ont leurs pays dans un « conflit » lors de leur première réunion virtuelle, au cours de laquelle le dirigeant chinois a prôné le « respect mutuel » entre les pays.

Sa première réunion en face à face depuis l’arrivée de Biden à la Maison Blanche a eu lieu lundi soir et a commencé avec l’appel du président américain au « responsabilité » des deux pour vos relations internationales.

D’autre part, Biden a également signé ce lundi un projet de loi sur les infrastructures doté de 1,2 billion de dollars –plus d’un milliard d’euros– grâce au soutien d’un secteur républicain à la Chambre des représentants.

Outre la rencontre entre les deux dirigeants et la signature du projet de loi sur les infrastructures, les investisseurs prendront connaissance de plusieurs références macroéconomiques, etParmi eux, les données du PIB de la zone euro et des ventes au détail des États-Unis.

Dans les bars d’ouverture de la séance de ce mardi, les plus grosses baisses Ils ont été enregistrés par Merlin Properties (-1,02 %), Sabadell (-0,7 %), Ferrovial (-0,63 %), Mapfre (-0,58 %), Acerinox (-0,46 %) et Almirall (-0,44 %), tandis que sur le en face se trouvaient Meliá Hotels International (+ 1,32%), Solaria (+ 1,11%), Viscofan (+ 0,86%), Aena (+0, 47%) et BBVa (+ 0,38%).

Le reste des bourses européennes ils ont ouvert avec des hausses de 0,1% dans le cas de Francfort, Paris et Londres.

D’autre part, le prix du baril de pétrole La qualité du Brent, référence pour le Vieux Continent, s’établissait à 82 dollars, en hausse de 0,88%, tandis que le Texas s’établissait à 80 dollars, après avoir progressé de 0,73%.

Finalement, le cours de l’euro par rapport au dollar il a été placé à 1,1374 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’élevait à 71 points de base, le taux d’intérêt exigé pour l’obligation à dix ans s’élevant à 0,489 %.