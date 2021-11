L’Ibex 35 se réveille avec une baisse de 0,46% en attente de la Fed

02/11/2021 à 09:25 CET

PE

Les Bouquetin 35 a démarré la séance de ce mardi avec une baisse de 0,46%, ce qui a conduit le sélectif à être dans le 9,140,5 entiers à 9h01, dans une semaine encore marquée par la présentation des résultats de l’activité et au cours de laquelle les données de la production industrielle en Chine et les données de l’emploi aux Etats-Unis prendront une importance particulière.

Cependant, le rendez-vous le plus important sera l’avant-dernière réunion de l’année de la Réserve fédérale (Fed) des États-Unis, qui débute ce mardi et où les investisseurs s’attendent à ce qu’il annonce comment il orchestrera le retrait des mesures de relance, qui s’élèvent actuellement à 120.000 millions par mois.

Après avoir débuté le mois de novembre avec une revalorisation de 1,38%, en début de séance de mardi, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Acerinox (-1,84%), Siemens Gamesa (-1,3%), Cellnex Telecom (-1,13%), Mapfre. (-1,02 %) et Repsol (-0,96 %), tandis que du côté opposé étaient placés PharmaMar (+ 2,55 %), Inditex (+ 0,67 %), Sabadell (+ 0,29 %) et Grifols (+ 0,14 %), entre autres .

Le reste des bourses européennes a ouvert avec un comportement plat dans le cas de Francfort et des baisses de 0,2% pour Paris et Londres.

En revanche, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, référence pour le Vieux Continent, s’établissait à 84 dollars, en hausse de 0,21%, tandis que le Texas s’établissait à 84 dollars, après cotation stable.

Finalement, le cours de l’euro par rapport au dollar s’élevait à 1,1601 « billets verts », tandis que la prime de risque espagnole s’élevait à 73 points de base, avec le taux d’intérêt exigé pour l’obligation à dix ans à 0,594 %.