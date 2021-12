L’Ibex 35 se réveille avec une hausse de 0,28% sous les 8.400

13/12/2021 à 09h30 CET

Le bouquetin 35 a démarré la séance ce lundi avec une hausse de 0,28%, ce qui a conduit le sélectif à se placer dans le 8 383,8 nombres entiers à 9h01, dans une semaine au cours de laquelle les investisseurs seront au courant des politiques de la banque centrale.

Ainsi, la Réserve fédérale publiera sa décision sur sa politique monétaire ce mercredi, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d’Angleterre le feront jeudi. Vendredi, ce sera au tour de la Banque du Japon. Parmi les références macro, les PMI préliminaires des services et industries pour décembre des principales économies se démarquent.

Après avoir clôturé la semaine dernière sur une hausse de 1,43%, le sélectif madrilène s’est réveillé en dessous du niveau psychologique des 8.400 points, avec la plupart des valeurs en vert.

Dans les premières mesures de la séance de ce lundi, les promotions plus élevées Ils ont été enregistrés par ArcelorMittal (+ 2,16 %), Acerinox (+ 1,32%), Acciona (+ 1,07%), Caixabank (+ 1,05%), Ferrovial (+ 0,98%), Viscofan (+ 0,82%) et BBVA (+ 0,76 %), tandis qu’à l’opposé se trouvaient Telefónica (-0,43 %), Iberdrola (-0,41 %), Red Eléctrica (-0,4 %) et Enagás (-0,39 %).

le le reste des bourses européennes s’est réveillé avec des hausses 0,1% dans le cas de Francfort, Paris et Londres.

En revanche, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, référence pour le Vieux Continent, s’établissait à 75 dollars, après avoir progressé de 0,77%, tandis que le Texas s’établissait à 72 dollars, après avoir progressé de 0,63%. Enfin, le cours de l’euro par rapport au dollar s’est établi à 1.1290 « billets verts », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 67 points de base, avec un intérêt exigé sur l’obligation à dix ans à 0,360 %.