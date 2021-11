L’Ibex 35 tente de s’imposer au-dessus des 9 000 points

01/11/2021 à 09:52 CET

PE

L’Ibex 35, principal indice boursier espagnol, a entamé sa séance ce lundi, consolidant sa position au-dessus de la 9 000 points par rapport à la clôture de la séance de vendredi, jour où les résultats d’activité continueront d’être publiés.

Concrètement, le sélectif a ouvert la séance à 9 064,6 points, ce qui signifie 0,08% au-dessus du cours atteint à la clôture de vendredis. Cependant, dans les premières minutes de la séance, l’élan a continué à monter et l’indice a atteint 9 119 nombres entiers, soit 0,67% de plus.

Peu après la cloche, les plus fortes hausses parmi les valeurs qui composent le bouquetin sont celles de Mapfre (+ 2,51%), Acerinox (+ 1,62%), ArcelorMittal (+ 1,47%) et Ferrovial (+ 1,32%). Seules cinq entreprises se sont réveillées avec leur cotation en rouge : IAG (-0,80 %), Colonial (-0,77 %), Viscofan (-0,51 %), Aena (-0,39 %) et Enagás (-0,28 %).

En ce qui concerne le reste des bourses européennes, toutes ont commencé la journée en vert. Le Dax 30 a progressé de 0,40 %, le CAC 40 de 0,58 % ; le FTSE 100, 047% ; et le FTSE MIB, 0,38 %.

En revanche, le prix de baril de pétrole Brent, une référence pour l’Europe, reculait de 0,17% ce lundi, à 83,58 dollars, tandis que West Texas Intermediate, référencé aux Etats-Unis, s’établissait à 83,12 dollars, soit 0,42% de moins.

Finalement, le cours de l’euro par rapport au dollar a été placé à 1,1569 ‘greenback’, tandis que le Prime de risque espagnole il s’élevait à 70,3 points de base, le taux d’intérêt exigé pour l’obligation à dix ans s’élevant à 0,595 %.