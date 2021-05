L’IBF nomme le juge (à la retraite) Vikramjit Sen président du Conseil de réglementation du contenu des médias numériques

L’organisme d’autoréglementation est formé conformément au mandat des règles relatives aux technologies de l’information (lignes directrices intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), 2021.

L’Indian Broadcasting Foundation (IBF) a nommé le juge (à la retraite) Vikramjit Sen président, ainsi que six autres membres éminents de l’industrie pour le nouveau Conseil de réglementation du contenu des médias numériques (DMCRC). L’organisme faîtier des diffuseurs et des opérateurs OTT, qui sera bientôt rebaptisé Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF), a également intégré Nikkhil Advani, Deepak Dhar, Ashwiny Iyer Tiwari et Tigmanshu Dhulia. Les deux autres membres des OCCP sont Ashok Nambisan, avocat général, Sony Pictures Pvt. Ltd, et Mihir Rale, conseiller régional en chef, Star et Disney India. Le conseil est composé de personnalités éminentes de l’industrie des médias et du divertissement et des fournisseurs de contenu organisé en ligne (OCCP), avec une expérience dans les DPI, la programmation et la création de contenu.

« J’ai hâte de travailler avec le conseil dont le mandat est d’assurer la liberté d’expression de l’industrie créative indienne et d’aider le public averti des plateformes OTT à avoir un accès sans entrave à un contenu différencié et de classe mondiale. Il s’agit d’un moment historique et gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, à savoir l’industrie des médias et du divertissement, les décideurs politiques et les abonnés des plateformes OTT », a déclaré K Madhavan, président d’IBF.

L’organisme d’autorégulation est formé conformément au mandat des règles de 2021 sur les technologies de l’information (directives intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), avec une consultation active parmi la fraternité de l’industrie créative devrait créer un code crédible, solide et pratique pour le contenu, avec une structure de gouvernance inclusive et équitable sous la présidence expérimentée de Justice (Retd.) Vikramjit Sen.

IBF est rebaptisé IBDF, car il étend son champ d’action pour couvrir les plates-formes numériques afin de rassembler tous les acteurs numériques (OTT) sous un même toit. Cet organisme d’autorégulation dirigé par l’industrie, appelé Conseil de régulation du contenu des médias numériques (DMCRC) pour les plates-formes OTT numériques, est un mécanisme de deuxième niveau au niveau des appels, similaire au Conseil des plaintes relatives au contenu de diffusion (BCCC).

