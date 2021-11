L’Ibis Sport Club affiche sa poitrine d’être « la pire équipe du monde »

11/05/2021 à 08:00 CET

Le jour où le Bayern a placé le Barça 2-8 à Lisbonne, l’Ibis Sport Club a publié un tweet dans lequel il disait : « J’ai aimé le style de jeu du @FCBarcelona. Je vais le copier & rdquor;. Se moquer du malheur des autres, c’est l’essence qui anime les réseaux sociaux de ce club fondé en 1938 dans la ville de Paulista, dans l’état de Pernambuco, qui affiche sa poitrine pour être « la pire équipe du monde ».

Sa performance honteuse lui a fait acquérir une renommée mondiale, lorsqu’il est resté 3 ans et 11 mois sans gagner un seul match officiel : du 20 juillet 1980 au 17 juin 1984. Son « exploit » lui a valu d’entrer dans le livre Guinness des records, devenant la risée du football brésilien.

D’abord de manière folklorique, puis institutionnalisée à l’ère des réseaux sociaux, l’Ibis a su appliquer un bon vernis d’ironie et d’irrévérence, transformant une épithète péjorative en slogan pour positionner sa marque. Il est passé de provocateur à provocateur.

Il n’y a aucun argument possible pour le contrer lorsqu’il est voué à mettre le doigt sur le bobo. Ces dernières semaines, il a été hypnotisé par Manchester United, pour le 0-5 contre Liverpool, le Bayern Munich, pour leur embarrassant 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach en Coupe d’Allemagne, ou le KO de Flamengo en Copa do Brasil contre Ath. Paranaense (0-3).

PRESSER SUR INTERNET

Son succès sur les réseaux sociaux est incontestable. L’activation de son compte Tik Tok, dans lequel il y avait 102 000 inscrits en un mois, lui a valu la troisième croissance la plus rapide du classement numérique des clubs brésiliens en septembre., qui est calculé par la société IBOPE Repucom. Seules les deux équipes les plus populaires du pays l’ont dépassé : Flamengo et Corinthians. Il compte désormais 755 600 abonnés sur toutes les plateformes, ce qui le classe au 29e rang.

Obrigado Tite et @CBF_Futebol pour ne pas nous avoir appelés joueurs. Nous avons besoin d’un temps plein dans le défi final du Championnat. Au prochain appel, nous pouvons y aller. pic.twitter.com/UYyYk2cK4U – Íbis Sport Club (@ibismania) 29 octobre 2021

Ses followers numériques ne se soucient pas beaucoup des résultats d’une équipe qui ne joue que des tournois régionaux. Dans le monde des mèmes, ils veulent s’amuser avec la dérision, comme lorsque Mourinho s’est vu proposer un contrat en 2015, lorsqu’il a été licencié de Chelsea. Ils ont fait de même avec Léo Messi le 1er juillet, le premier jour où il a été libéré du Barça. Parmi les conditions imposées figurait le fait de ne pas gagner de titres ou marquer de nombreux buts car c’était un motif de licenciement.

LE PIRE GAGNE MAINTENANT

Et l’année où le club Black Bird, dont le nom est inspiré de la mythologie égyptienne, a lancé sa propre marque d’équipements sportifs et a obtenu le parrainage d’un bookmaker, sa performance dans la Série A2 du Championnat de Pernambuco a enragé son escroc qui a protesté parce que & mldr; il a commencé à gagner régulièrement, ce qui pervertit la tradition du club. Et la directive a dû publier une déclaration : « Nous sommes venus rassurer nos fans, notre objectif ne sera jamais la victoire & rdquor;. Blague à part, dimanche l’Ibis peut revenir, 22 ans plus tard, dans l’élite du Pernambuco.

« En 2000 -le club se vante-, nous honorons notre maillot d’une campagne inoubliable : 18 matchs, 11 défaites et 42 buts encaissés. Nous sommes retombés, avec tous les mérites. L’année n’a pas été parfaite car nous n’étions pas en bas : le chemin de fer s’est dégradé & rdquor;.