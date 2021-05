L’Ibiza de Loewe Paula fait son apparition au Neiman Marcus Beverly Hills – WWD

La marque Ibiza de Loewe Paula, prête pour l’été, fait son apparition chez Neiman Marcus Beverly Hills.

Les acheteurs qui entrent par le service de voiturier trouveront une installation sur le thème tropical de caftans de plage, de vestes de travail en denim à imprimé lune, de t-shirts à imprimé perroquet, de pochettes à bandoulière en raphia à volants, de porte-monnaie en forme de coquillage, d’espadrilles à patch en cuir Anagram et plus encore. .

La sélection se poursuit à l’étage sur le sol des créateurs pour femmes, y compris un sac fourre-tout exclusif à Neiman Marcus Sisal pour 790 $ dans une couleur sable et argile.

LVMH Moët Hennessy Loewe, propriété de Louis Vuitton, a lancé, ou plutôt relancé, Paula’s en 2017, en le nommant d’après la boutique Paula’s qui était l’épicentre de la scène boho cool d’Ibiza dans les années 1970 et 1980. Le directeur créatif de Loewe, Jonathan Anderson, a grandi en vacances dans la station balnéaire et a eu l’idée de contacter les fondateurs du magasin Armin Heinemann et Stuart Rudnick pour le faire revivre. Leur vision s’est développée pour devenir la collection saisonnière de vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes et d’accessoires d’Ibiza de Loewe Paula, en mettant l’accent sur une esthétique artisanale, tie-dye, crochet et franges.

Dévoilé chez Neiman Marcus à Miami, le pop-up apporte un état d’esprit estival à Beverly Hills, y compris le parfum tropical de l’eau de toilette Ibiza de Paula.

C’est la plus grande vitrine à ce jour pour Loewe à Beverly Hills; alors que la marque a ouvert son premier magasin West Coast à South Coast Plaza en février, elle n’en a pas encore ouvert un dans la région de Los Angeles.

Bien que pas encore aux niveaux pré-COVID-19, le trafic piétonnier du produit phare Neiman Marcus a augmenté depuis que les restrictions pandémiques ont été assouplies à Los Angeles, selon un représentant du magasin, notant que les ventes de chaussures ont repris en premier, suivies rapidement par les vêtements pour hommes. .

Alors que le Bar on 4 propose un service à table pour les boissons, y compris un Loewe Paula’s Ibiza Purple Penninsula Spritz qui implique Saint-Germain et la crème de Violette, le magasin n’a toujours pas rouvert son restaurant populaire Mariposa, mais espère le faire dans les semaines à venir.

Loewe Paula’s Ibiza pop-up jusqu’au 1er juin, Neiman Marcus Beverly Hills, 9700 Wilshire Boulevard, Los Angeles, 310-550-5900.