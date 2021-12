Libor s’assoupit pour entrer dans un coucher de soleil de 265 000 milliards de dollars

Le quartier financier de la City de Londres est vu à Londres, en Grande-Bretagne, le 22 octobre 2021

Les banquiers et les régulateurs seront sur leurs écrans le soir du Nouvel An pour voir si ce qui était autrefois surnommé le numéro le plus important du monde se glisse discrètement dans les livres d’histoire.

Le taux interbancaire offert à Londres, ou Libor, est enfin désactivé, mettant fin à son rôle de tarification des produits dérivés et des prêts allant des prêts hypothécaires et des prêts étudiants au financement des entreprises et aux cartes de crédit, qui totalisaient 265 000 milliards de dollars dans le monde au début de 2021. Le taux est mis au rebut une décennie après que les banques ont été surprises à essayer de le truquer dans ce qui sera le plus grand bouleversement des marchés depuis l’introduction de l’euro en 1999.

Son arrêt le 31 décembre pour les nouvelles affaires est comparé par les banquiers à « Y2K », le codage informatique qui devait semer le chaos dans les systèmes informatiques du monde entier au début du nouveau millénaire le 1er janvier 2000. Les banques ont dépensé environ 10 milliards de dollars se préparent à la disparition du Libor, selon une estimation du cabinet de conseil Oliver Wyman.

L’an 2000 a finalement vu peu d’incidents majeurs, mais les régulateurs ne prennent aucun risque avec le Libor, les banques étant occupées à tester leurs systèmes.

« Je vais être à mon bureau pendant les vacances de Noël et du Nouvel An et je sais qu’il y aura d’autres personnes qui seront là juste au cas où », a déclaré à . Edwin Schooling Latter, directeur des marchés à la Financial Conduct Authority (FCA) britannique. .

De nombreux marchés dérivés basés sur le Libor sont déjà passés à une nouvelle référence sans perturbation majeure. Les chiens de garde, cependant, ont averti qu’il pourrait y avoir des problèmes sur certains marchés de crédit, en particulier si les emprunteurs n’avaient pas été avertis du changement, et que l’impact du changement pourrait ne se faire pleinement sentir que plus tard en janvier.

« Si vous avez un contrat qui fait référence à l’un de ces taux, il ne sera pas là lorsque vous regarderez l’écran en janvier », a déclaré Schooling Latter, qui supervise la compilation du Libor à partir des cotations soumises par les banques d’un marché. qui a maintenant en grande partie tari.

Libor a commencé sa vie dans un coin du marché des prêts syndiqués de Londres en 1969 pour aider à fixer le prix d’un prêt syndiqué de 80 millions de dollars pour le Shah d’Iran. Sa disparition a été provoquée par les régulateurs après que des banques du monde entier ont été condamnées à une amende de plusieurs milliards de dollars pour avoir tenté de manipuler le taux d’intérêt de référence afin de réaliser un profit.

Il est remplacé par des taux fixés par les banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne.

La Fed américaine affirme que son taux Sofr pour remplacer le Libor est basé sur environ 1 000 milliards de dollars de transactions quotidiennes, ce qui le rend beaucoup plus difficile à truquer.

La complexité de la fin du Libor est similaire à celle de l’an 2000, a déclaré Thomas Wipf, président du Comité des taux de référence alternatifs (ARRC) convoqué par la Réserve fédérale pour mettre fin à l’utilisation du Libor aux États-Unis.

« Je pense que le besoin de beaucoup de pré-planification et de beaucoup de préparation est vraiment cohérent, et nous attendons avec impatience le fait que si nous nous sommes un peu trop préparés, ce serait une bonne chose », a déclaré Wipf. , qui est également vice-président des titres institutionnels chez Morgan Stanley.

Le Libor a 35 permutations dans cinq devises des États-Unis vers l’Europe et le Japon, faisant de sa disparition une énorme entreprise mondiale pour les régulateurs, les banques et les entreprises depuis que la FCA a tiré le coup d’envoi en 2017.

Vingt-quatre des 35 permutations disparaissent complètement le 31 décembre, le reste continuant temporairement pour les contrats en cours uniquement, pas pour les nouvelles affaires.

Les clients qui ignorent les lettres de leur banque demandant de modifier le taux d’intérêt utilisé pour un prêt pourraient se retrouver dans une zone d’ombre légale s’ils ne répondent pas. Il peut également être difficile dans certains cas d’obtenir suffisamment de détenteurs d’obligations pour s’entendre sur le passage à un taux alternatif à temps.

« La partie vraiment intéressante sera le mois de janvier 2022, en regardant ce qui sortira du changement de Londres », a déclaré John Oliver, responsable de la transition Libor américain chez les consultants PwC.

« Cela ne se produira pas le premier jour, mais les paiements du premier mois seront ceux où les choses deviendront très intéressantes », a déclaré Oliver.