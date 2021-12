LibreScan, le premier explorateur de blockchain décentralisé pris en charge par QANplatform

Estonie, Tallinn, le 22 décembre 2021,

-L’équipe derrière QANplatform annonce LibreScan, le premier explorateur de blockchain décentralisé auto-hébergé open source (DBE). Les détenteurs de crypto-monnaies pourront bientôt auto-héberger leur explorateur de blockchain pour s’assurer que leurs informations privées ne peuvent pas être associées à leurs adresses de portefeuille afin d’éviter un suivi centralisé.

Le fondement de la technologie blockchain est la décentralisation. Malheureusement, la réalité est que 95% de la communauté crypto repose sur des services centralisés comme Etherscsan ou BscScan. Selon l’outil d’analyse de sites Web Similarweb, les deux explorateurs de blocs centralisés les plus utilisés figurent parmi les 1 500 sites Web les plus visités dans le monde, avec 43 à 61 millions de visites au total en novembre 2021.

Ces explorateurs de blockchain centralisés suivent non seulement leurs utilisateurs, associent leurs portefeuilles à leurs adresses IP, mais représentent également un point de défaillance central critique. Si un gouvernement veut un jour interdire les crypto-monnaies, il pourrait désactiver uniquement ces services et couper 95% des utilisateurs car il n’y aura pas d’interface utilisateur graphique disponible.

La communauté LibreScan a pour objectif de fournir un outil open source aux utilisateurs de crypto-monnaie et de leur permettre d’exécuter un explorateur de blockchain sur leur PC sans aucune autorité centralisée. Les développeurs contribueront au projet open source où ils pourront connecter n’importe quelle plate-forme blockchain avec LibreScan.

Les développeurs et les utilisateurs finaux peuvent se préinscrire à l’explorateur gratuit de blockchain LibreScan sur LibreScan.org

«Nous avons besoin d’une approche rapide et conjointe pour éradiquer la seule menace réelle de point de défaillance centralisé afin de sécuriser l’accessibilité et la confidentialité de tous les acteurs de la communauté crypto. Comme nous l’avons vu récemment, la défaillance d’un gardien clé pourrait provoquer des interruptions massives dans l’ensemble de l’écosystème. C’est la raison pour laquelle nous aimerions inviter chaque acteur clé du marché et programmeur individuel au développement axé sur la communauté pour créer le premier explorateur de blockchain décentralisé (DBE) véritablement gratuit, open source et auto-hébergé appelé LibreScan. — Johann Polecsak, co-fondateur et CTO de QANplatform