Les partisans libéraux qui veulent écraser tout soupçon d’équité dans les reportages s’accrochent à une chronique du vendredi dans le Los Angeles Times de Jackie Calmes, qui a été un journaliste « objectif » pendant des décennies. Le titre était « Pourquoi les journalistes trahissent le public avec un « deux-siderisme » dans la couverture politique. »

Jay Rosen, le gourou universitaire du socialisme sans vergogne dans les colonnes d’actualités et les journaux télévisés, a tweeté « J’attends cette chronique – d’un ancien journaliste politique – depuis très longtemps ». C’était le thème :

Pendant des années, il a été facile de couvrir « les deux côtés » – les républicains et les démocrates – comme des partenaires tout aussi dignes et blâmables de la démocratie….

Maintenant, lorsque des journalistes ou des experts utilisent les mots « des deux côtés » en ce qui concerne un problème politique, j’arrête de lire ou d’écouter.

J’ai commencé à m’irriter contre les fausses équivalences il y a un quart de siècle, en tant que journaliste du Congrès au milieu de la révolution républicaine de Newt Gingrich. Un parti – le sien – était manifestement plus responsable de la division désagréable, de l’impasse du gouvernement et de la violation des normes, mais la pression journalistique pour produire des articles apparemment «équilibrés» – une pression à la fois enracinée et imposée par les rédacteurs – a empêché les journalistes de refléter suffisamment la nouvelle vérité.

En 2012, alors que le président Obama s’occupait des obstructionnistes délibérés, des conspirationnistes et des racistes d’un parti républicain de plus en plus radicalisé, les politologues et les observateurs de Washington de longue date, Thomas E. Mann et Norman J. Ornstein, ont mis la responsabilité du dysfonctionnement sur le GOP en leur livre provocateur C’est encore pire qu’il n’y paraît. De manière significative, ils ont mis en cause des journalistes : « Un traitement équilibré d’un phénomène déséquilibré est une distorsion de la réalité et un mauvais service à vos consommateurs ».

L’ascension de Donald Trump quatre ans plus tard n’aurait pas dû être une telle surprise. Avec son emprise continue sur le Parti républicain à l’ère Biden, l’avertissement de Mann et Ornstein est plus vrai que jamais.