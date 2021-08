LIC a acheté des actions de ces sociétés au cours du trimestre d’avril à juin ; les actions se négocient avec des pertes ce trimestre

LIC a augmenté sa participation dans 15 sociétés. (Photo : REUTERS)

Quatre des sept plus gros investissements en actions réalisés par la Life Insurance Corporation of India (LIC) au cours du trimestre d’avril à juin se négocient avec des pertes depuis début juillet. Les plus gros investissements de LIC au cours du trimestre précédent incluent les laboratoires du Dr Reddy, Adani Enterprises, Tech Mahindra, Union Bank, Apollo Hospitals, Tata Consumer Products et Lupin, selon les données fournies par la société de courtage et de recherche Kotak Institutional Equities. Dans l’ensemble, LIC a augmenté sa participation dans 15 sociétés, dont certaines pourraient avoir été de nouveaux ajouts au vaste portefeuille de LIC. LIC est le plus grand assureur public en Inde.

Banque de l’Union

LIC détient une participation de 5,06 % dans l’Union Bank of India, selon le modèle d’actionnariat disponible sur le site Web de l’ESB. Depuis le début du trimestre juillet-septembre, le cours de l’action de l’Union Bank a chuté de 9,86% pour se négocier désormais à 34,75 Rs par action. La valeur de la participation de LIC dans la banque est d’un peu plus de Rs 1 200 crore au cours de clôture d’hier. Selon Kotak Institutional Equities (KIE), la valeur totale de l’investissement réalisé par LIC s’élevait à Rs 1 223 crore.

Laboratoires du Dr Reddy

L’investissement de LIC dans Dr Reddy’s est évalué à environ Rs 1 984 crore, selon KIE. Depuis le début du trimestre, le cours de l’action Dr Reddy a chuté de 13,63 %, la majorité des pertes ayant eu lieu la dernière semaine de juillet. La société PSU détient une participation de 2,3% dans les laboratoires du Dr Reddy, qui est évaluée à 1 821,75 crores de roupies au cours de clôture d’hier.

Entreprises Adani

Les actions du groupe Adani ont connu une excellente course sur les bourses jusqu’au 1er juin, depuis lors, les actions se négocient plutôt à plat. LIC a acheté une participation de 1,3% dans la société Gautam Adani Group au cours du trimestre précédent, pompant Rs 1 816 crore, selon KIE. Depuis fin juin, le titre a chuté de plus de 4%.

Lupin

Lupin est une autre société pharmaceutique dans laquelle LIC a investi au cours du trimestre précédent. LIC a augmenté sa participation dans Lupin, passant de 5,03 % au trimestre janvier-mars à 6,99 % au trimestre avril-juin. Le cours de l’action Lupin a chuté de 15,5% depuis la fin du trimestre précédent, dont la plupart des pertes ont été enregistrées au cours du mois en cours. La valeur de la participation de LIC dans Lupin au prix actuel du marché s’élève à 3 081 crore de roupies.

Les autres investissements de LIC au cours du trimestre comprennent Apollo Hospitals Enterprise, Endurance Technologies, Tech Mahindra, Torrent Power, Tata Chemicals, Abbott India, Aurobindo Pharma, Prestige Estate Products, entre autres. Le prix auquel LIC a acquis une participation individuelle dans chacune des sociétés n’est pas connu.

