LIC assouplit les exigences de règlement des sinistres; bureaux pour travailler cinq jours par semaine à partir du 10 mai

LIC a également introduit l’approvisionnement en certificats de vie par le biais d’un appel vidéo.

Gardant à l’esprit la sécurité de ses clients, LIC a accordé des assouplissements dans diverses exigences de règlement des sinistres pour rendre les processus plus faciles et sans tracas.

Pour faciliter le règlement rapide des demandes de règlement de décès dans la situation actuelle où le décès est survenu dans un hôpital, au lieu des certificats de décès municipaux, le LIC a autorisé d’autres preuves de décès telles que le certificat de décès, le résumé de sortie / résumé de décès contenant la date et l’heure du décès délivré par le gouvernement / ESI / les forces armées / les hôpitaux d’entreprise et contresigné par des officiers de classe I de la LIC ou des agents de développement de 10 ans, avec incinération / enterrement

certificat ou récépissé d’identification authentique délivré par l’autorité compétente.

Dans d’autres cas, un certificat de décès municipal sera exigé comme auparavant.

Pour les rentes avec options de remboursement du capital, la production de certificats viagers est annulée pour les rentes dues jusqu’au 31.10.2021, en plus d’accepter les certificats viagers envoyés par e-mail dans les autres cas. LIC a également introduit l’approvisionnement en certificats de vie via un processus d’appel vidéo.

Pour faire face aux difficultés rencontrées par les assurés pour soumettre les documents requis pour le règlement des sinistres dans la succursale de service, la soumission de documents a été autorisée dans tout bureau LIC à proximité pour les demandes d’indemnité d’échéance / de survie.

LIC a également permis la création et la soumission d’enregistrements NEFT en ligne pour ses clients via le portail client pour un règlement rapide.

Tous les bureaux du LIC travailleront du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h 30 à partir du 10 mai 2021, conformément à une notification du gouvernement datée du 15 avril 2021, déclarant chaque samedi comme jour férié pour le LIC.

