LIC CSL lance une carte-cadeau prépayée en collaboration avec IDBI Bank sur la plateforme RuPay

LIC Cards Services (LIC CSL) a lancé une carte-cadeau prépayée sans contact, « Shagun », en collaboration avec IDBI Bank sur la plateforme RuPay. Son objectif est d’élargir le marché des cartes-cadeaux avec l’intention de promouvoir les modes de cadeaux sans numéraire, offrant ainsi un large éventail de choix d’utilisation finale.

Envisageant une future incursion sur le marché des cartes-cadeaux électroniques, Shagun sera disponible pour LIC et ses filiales/associés pour une utilisation officielle dans la phase initiale. La carte sera utilisée pour faciliter les récompenses et récompenses spéciales lors des conférences/fonctions officielles.

La carte-cadeau Shagun offre une personnalisation sous forme de chargement flexible de tout montant allant de Rs 500 à Rs 10 000. Avec cette carte, un client peut effectuer plusieurs transactions pendant une durée de validité de trois ans. Avec la large acceptabilité de RuPay, la carte-cadeau Shagun peut être utilisée dans des millions de points de vente et de sites Web de commerce électronique en Inde pour diversifier les options de dépenses sur la carte.

La carte offrira aux utilisateurs la liberté de faire des achats dans divers magasins, y compris les grands magasins, les pompes à essence, les restaurants, les bijouteries et les magasins de vêtements. Ils peuvent également acheter en ligne, payer des factures de services publics, réserver des billets d’avion, de train, de bus via divers portefeuilles mobiles et portails ou applications de commerce électronique à l’aide de cette carte.

La fonction sans contact (tap & go) de la carte vise à transformer l’expérience de transaction pour les utilisateurs. Les utilisateurs doivent utiliser leur carte-cadeau Shagun au terminal de point de vente sans contact (PoS) et effectuer des paiements sans avoir à saisir le code PIN pour les achats jusqu’à Rs 5 000. La carte est livrée pré-emballée, prête à être offerte, et permet également d’inclure des messages personnalisés pour le destinataire. Il est automatiquement lié à une application mobile riche en fonctionnalités, « m-passbook », donnant un accès en temps réel à l’historique des transactions, au solde, etc. De plus, une équipe de support client interne dédiée sera disponible 24h/24 et 7j/7 pour tout grief du client.

Le porte-parole de LIC Cards Services a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à IDBI Bank et RuPay pour le lancement de la carte-cadeau LIC optimisée par IDBI Bank sur la plate-forme RuPay. Nous croyons que le don est l’une des plus grandes interactions sociales et événements sociaux dans notre société. Le nombre d’occasions pour offrir ne se limite pas aux festivals, mais comprend également plusieurs moments personnels et nous voulons rendre ces moments réfléchis, chaleureux et pleins d’attention personnelle en lançant LIC Gift Card – ‘Shagun’. Nous visons à améliorer la valeur des transactions numériques en offrant une variété d’avantages/cartes, économisant ainsi du temps et des coûts de transaction pour l’acheteur et le destinataire de la carte-cadeau. LIC CSL a pour vision d’être la première marque de cartes et de paiements numériques, s’adressant à tous les segments avec une répartition géographique à travers le pays.

Rakesh Sharma, directeur général et PDG d’IDBI Bank, a déclaré : « Dans la continuité de nos synergies commerciales en cours avec LIC, nous sommes également heureux d’avoir NPCI et LIC Cards Services Ltd en tant que partenaires intégrés à cette initiative. Ce produit a été conçu en gardant à l’esprit les privilèges distincts des titulaires de carte ainsi que la commodité de la fonction de paiement sans contact.

Dilip Asbe, directeur général et PDG de NPCI, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à LIC CSL et IDBI Bank pour le lancement de la carte-cadeau Shagun sur le réseau RuPay. Nous pensons que cette carte offrira une expérience d’achat agréable aux titulaires de carte et constituera une option de cadeau complète avec la plus grande commodité grâce au vaste et vaste réseau de RuPay. Chez NPCI, nous nous efforçons constamment d’apporter des innovations passionnantes pour corroborer l’adoption des transactions numériques. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec LIC CSL et IDBI Bank pour proposer ce produit au plus grand nombre dans les mois à venir et renforcer davantage notre clientèle. »

