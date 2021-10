LIC déposera des projets d’actes d’introduction en bourse auprès de Sebi le mois prochain

Le Comité du Cabinet sur les affaires économiques avait autorisé en juillet la proposition d’offre publique initiale de Life Insurance Corp of India.

Le plus grand assureur du pays, LIC, devrait déposer des projets de documents auprès de Sebi d’ici novembre pour la plus grande introduction en bourse de l’histoire du pays, a déclaré un responsable du ministère des Finances.

«Nous visons à amener l’introduction en bourse dans cet exercice et nous avons fixé des délais stricts. Le DRHP serait déposé d’ici novembre », a déclaré le responsable à PTI.

Le mois dernier, le gouvernement a nommé 10 banquiers d’affaires, dont Goldman Sachs (Inde) Securities Pvt Ltd, Citigroup Global Markets India Pvt Ltd et Nomura Financial Advisory and Securities (India) Pvt Ltd, pour gérer le méga appel public à l’épargne du plus grand assureur du pays LIC.

Les autres banquiers sélectionnés incluent SBI Capital Market Ltd, JM Financial Ltd, Axis Capital Ltd, BofA Securities, JP Morgan India Pvt Ltd, ICICI Securities Ltd et Kotak Mahindra Capital Co Ltd.

Une fois le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) déposé, les banquiers d’affaires organiseront des tournées de présentation mondiales et nationales pour les investisseurs d’ici janvier, a déclaré le responsable.

Cyril Amarchand Mangaldas a été nommé conseiller juridique de l’introduction en bourse.

Le gouvernement vise à répertorier le géant de l’assurance au cours de l’exercice en cours se terminant en mars.

Le ministère est en train d’estimer la valeur intrinsèque de l’assureur-vie et une fois cela fait, le panel ministériel sur le désinvestissement décidera de la participation du gouvernement qui sera cédée via l’introduction en bourse, a déclaré le responsable.

Le gouvernement a nommé le cabinet d’actuariat Milliman Advisors LLP India pour calculer la valeur intrinsèque de LIC avant l’offre publique initiale.

Le gouvernement envisage également de permettre aux investisseurs étrangers de prendre des participations dans le plus grand assureur du pays, LIC. Conformément aux règles Sebi, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) sont autorisés à acheter des actions dans le cadre d’une offre publique. Cependant, étant donné que la loi LIC ne contient aucune disposition concernant les investissements étrangers, il est nécessaire d’aligner l’introduction en bourse LIC proposée sur les normes Sebi concernant la participation des investisseurs étrangers.

La liste des LIC sera cruciale pour que le gouvernement atteigne son objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh pour 2021-22 (avril-mars).

Jusqu’à présent, cet exercice fiscal, Rs 9 110 crore a été épongé par la vente de participations minoritaires dans PSU et la vente de la participation de SUUTI dans Axis Bank.

