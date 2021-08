LIC entre dans sa 66e année d’existence

La verticale des affaires de retraite et de retraite collective a franchi successivement un billion de dollars pendant deux années consécutives en collectant 1 27 769 crore de roupies en tant que nouvelles primes d’affaires.

La Life Insurance Corporation of India (LIC), le premier conglomérat financier du pays avec des empreintes dans 14 pays à travers le monde, entrera dans la 66e année de son existence mercredi. Commençant avec un capital initial de 5 crore en 1956, LIC a aujourd’hui une base d’actifs de Rs 38,04,610 crore, avec un fonds de vie à hauteur de Rs 34,36,686 crore.

Selon une enquête de Brand Finance Insurance 100, LIC est classée troisième marque la plus forte et 10e marque la plus valorisée au monde.

Même après deux décennies d’ouverture du secteur de l’assurance, la société continue d’être un leader du marché avec une part de marché de 66,18 % en revenus de primes de première année et de 74,58 % en nombre de polices.

Au cours de l’année 2020-21, LIC a vendu 2,10 crores de nouvelles polices et enregistré une croissance de 3,48 % des nouvelles affaires en termes de prime de première année en collectant Rs 1,84 lakh crore au 31 mars 2021.

La verticale des affaires de retraite et de retraite collective a franchi successivement un billion de dollars pendant deux années consécutives en collectant 1 27 769 crore de roupies en tant que nouvelles primes d’affaires.

La société opère à travers ses 8 bureaux de zone, 113 bureaux divisionnaires, 74 zones clients, 2 048 succursales, 1 546 bureaux satellites, plus de 42 000 points premium et bureaux Life Plus, plus de 1 lakh d’employés et 13,53 lakh d’agents. Le LIC s’est également associé à 8 banques PSU, 6 banques privées, 13 banques rurales régionales, 41 banques coopératives et une banque étrangère pour améliorer la productivité.

LIC propose un bouquet de 32 plans à vendre dans le cadre d’une entreprise individuelle, chacun répondant aux besoins de divers segments de la société. En 2020-2021, la société a réglé 229,15 réclamations lakh d’une valeur de Rs 1 47 754 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.