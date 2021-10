LIC et EPFO ​​investissent dans le premier InvIT de NHAI

Les tronçons, qui font partie des NH-27, NH-44 et NH-48, sont répartis dans le Gujarat, le Rajasthan, le Karnatka, le Maharashtra, le Telengana et l’Andhra Pradesh.

La Life Insurance Corporation of India (LIC) et la Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) devraient investir ensemble entre 600 et 700 crores de roupies dans la première fiducie d’investissement dans les infrastructures (InvIT) de NHAI, dont le lancement est prévu le 29 octobre.

La National Highways Authority of India (NHAI) prévoit de lever 5 100 crores de roupies grâce à l’exercice qui restera ouvert à la souscription pour les investisseurs institutionnels jusqu’au 2 novembre. Les investisseurs de détail ne sont pas autorisés à participer. L’InvIT sera répertorié à la fois dans l’ESB et dans l’ESN. L’InvIT comportera cinq tronçons d’une longueur cumulée de 389 km. Les tronçons, qui font partie des NH-27, NH-44 et NH-48, sont répartis dans le Gujarat, le Rajasthan, le Karnataka, le Maharashtra, le Telangana et l’Andhra Pradesh.

La valeur nette des tronçons est de Rs 6 000 crore. Conformément à la règle Sebi, le promoteur NHAI devra conserver 15 % du capital pendant une période de blocage de trois ans. Conformément à la règle, une entité ne peut souscrire plus de 25 % de l’offre. Le montant minimum de l’enchère a été fixé à Rs 26 crore.

Une source du NHAI a déclaré que l’InvIT aura des fonds de pension canadiens comme investisseurs principaux. Outre EPFO ​​et LIC, les institutions financières nationales, y compris les compagnies d’assurance privées, les fonds communs de placement et les banques, sont susceptibles de souscrire à l’émission.

Le produit de l’inscription sera utilisé pour injecter des dettes ou des capitaux propres dans les projets SPV, National Highways Infra Projects (NHIPPL), pour le paiement de la valeur initiale estimée de la concession à NHAI et pour le paiement des coûts d’amélioration et de réparation des cinq tronçons.

Le SPV percevra des péages sur ces tronçons pendant 30 ans. Le trust acquerra 100 % des actions du projet SPV auprès du sponsor NHAI.

Le NHAI InvIT est le deuxième à être parrainé par une entité du secteur public. En avril, la société de transport d’électricité PGCIL a parrainé PGlnvlT pour lever environ 3 800 crore de roupies. SBI Capital Markets, ICICI Securities et Kotak Mahindra Capital Company sont les principaux gestionnaires de NHAI InvIT ; tandis que KFIN Technologies agira en tant qu’agent de registre et de transfert de parts.

