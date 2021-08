LIC et EPFO ​​souhaitent créer un fonds pour les startups, déclare le responsable du DPIIT

in

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré que la mise en œuvre d’idées de financement, de mentorat et de fiscalité permettrait de renforcer davantage l’écosystème des startups.

Life Insurance Corporation of India et Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) ont exprimé leur volonté de mettre en place des fonds pour les startups afin d’aider les entrepreneurs en herbe, a déclaré lundi un haut responsable.

Le secrétaire supplémentaire du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), Anil Agrawal, a déclaré qu’il avait été décidé qu’un portail serait développé par la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) à des fins de financement des startups.

Ces questions ont été soulevées lors de la réunion du National Startup Advisory Council.

Agrawal a déclaré que plusieurs initiatives sont en cours pour renforcer l’écosystème des startups dans le pays.

Environ 16 programmes ont été identifiés pour le secteur et ils ont été partagés avec tous les membres du conseil, a-t-il déclaré à PTI.

Agrawal a également déclaré que Manoj Kohli de SoftBank souhaitait créer un programme national de mentorat.

«Aujourd’hui, le président LIC était présent (à la réunion). Il s’est engagé à créer un fonds pour les startups », a-t-il déclaré, ajoutant que l’EPFO a également exprimé sa volonté de créer un fonds d’investissement similaire pour les startups.

En outre, il a déclaré que des particuliers fortunés seraient intégrés pour devenir des investisseurs providentiels, car l’Inde ne compte que 6 000 investisseurs providentiels, tandis que les États-Unis en ont 3 lakh.

“Nous cherchons également” à rendre le programme Startup Champions plus efficace dans sa deuxième version afin que l’histoire atteigne également les villages, a déclaré le responsable.

«Donc, ce sont les initiatives. Cela ne s’est jamais produit dans le pays », a-t-il ajouté.

Parallèlement, un communiqué officiel a indiqué que le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a présidé la réunion du conseil.

Le ministre a déclaré que la mise en œuvre d’idées de financement, de mentorat, de fiscalité permettra de renforcer davantage l’écosystème des startups.

“Notre écosystème de startups a le potentiel et la promesse de faire de l’Inde la plaque tournante de l’innovation et de l’invention du monde et le Conseil consultatif national des startups a travaillé sans relâche pour ouvrir la voie aux entrepreneurs en démarrage en herbe”, a déclaré le ministre.

Le conseil, a-t-il déclaré, encouragera les startups à viser une compétitivité plus élevée et à faire de l’Inde la capitale des startups.

Il a également déclaré qu’au cours des 75 semaines de l’Azadi ke Amrit Mahotsav, le conseil devrait aider 75 startups à devenir des licornes d’ici le 75e jour de l’indépendance.

Goyal a ajouté qu’il souhaitait voir de nouvelles startups émerger à travers l’Inde, en particulier dans les villes de niveau II et III.

Il a demandé au DPIIT d’agir en tant que facilitateur avec les portes ouvertes, les bras ouverts et l’esprit ouvert.

« Le gouvernement s’est engagé à réduire les formalités administratives, à améliorer la facilité de faire des affaires, à fournir une assistance financière par le biais d’un fonds d’amorçage de démarrage, à soutenir les incubateurs, à améliorer les compétences et cette approche holistique a pour but de résoudre les problèmes liés à la mobilisation de capitaux, de soutenir l’innovation avec des laboratoires de bricolage, et répondre aux exigences de capacité et de capacité des startups », a déclaré le ministre.

La réunion a réuni les principales parties prenantes, des responsables et des startups existantes dans le pays et comprend MR Kumar, président, LIC; RS Sharma, PDG, Autorité nationale de la santé ; Rajan Anandan, directeur général, Sequoia Capital ; Ritesh Agarwal, fondateur, OYO Rooms ; et Manoj Kohli, responsable pays, Softbank India.

Par ailleurs, Abhiraj Bhal, co-fondateur, UrbanCompany ; Kunal Bahl, co-fondateur, Snapdeal ; Sanjeev Bhikchandani, co-fondateur, InfoEdge ; Mohandas Pai, co-fondateur et président, Aarin Capital ; Prashant Prakash, associé, Accel Partners ; Anjali Bansal, fondatrice, Avaana Capital ; Sharad Sharma, fondateur, iSpirt ; et Debjani Ghosh, présidente de Nasscom, ont également assisté à la réunion.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.