LIC Housing Fin renonce à 6 EMI sous «  Griha Varishtha  »

LIC Housing Finance a annoncé jeudi qu’il renoncerait à six versements mensuels assimilés (IME) sous le produit de prêt immobilier «Griha Varishtha». La société a déclaré que le produit s’adressait aux clients qui ont droit à une pension dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies. Les clients comprennent des employés retraités ou actifs des assureurs du secteur public, du gouvernement central et des États, des chemins de fer, de la défense et des banques, entre autres.

Y Viswanatha Gowd, MD et PDG, a déclaré: «Griha Varishtha, en raison de ses caractéristiques uniques, a bien repris depuis son lancement en juillet 2020. La société a décaissé près de 15 000 prêts pour un montant de 3 000 crore de Rs.» La dispense de six EMI est un avantage de fidélité accordé au client, a-t-il déclaré.

La dérogation EMI sera offerte contre les 37e, 38e, 73e, 74e, 121e et 122e EMI à leur échéance, et ajustée par rapport au principal impayé, a déclaré LIC Housing Finance.

Sous Griha Varishtha, un client peut demander un prêt immobilier à un âge maximum de 65 ans. La durée du prêt est fixée jusqu’à l’âge de 80 ans ou au maximum jusqu’à 30 ans, selon la première de ces éventualités. Pour une éligibilité au prêt plus élevée, le demandeur peut également postuler conjointement avec leurs enfants qui gagnent.

Le prêteur propose actuellement des prêts immobiliers à partir de 6,9% pour un maximum de Rs 15 crore pour les clients ayant un score Cibil de 700 et plus.

Le portefeuille de prêts de LIC Housing Finance a augmenté de 13,3% à Rs 2,06 lakh crore au cours du trimestre de décembre (Q3FY21). Le financier du logement a signalé une croissance de 0,2% d’une année sur l’autre du bénéfice net à Rs 567,53 crore au cours du trimestre. Le revenu total a augmenté de 12,5% à Rs 4 996,45 crore.

